簡單四步　測出適合直髮還是捲髮

相信不少女生每次到髮型屋時都會糾結要不要燙捲髮，但又擔心捲髮不適合自己，效果會很奇怪。不如試試以下網傳的「超神準髮型測驗」，只需要簡單4個步驟，透過判斷顴骨高度、髮質和髮量等，來找出自己的命定髮型。

1.顴骨高度

首先拿出鏡子仔細觀察顴骨的高度，即是靠近眼眶下方有點突出的骨頭。如果顴骨向側前方45°突出或位置較高，屬於高顴骨；反之顴骨沒有前突或落在鼻翼的水平兩側，則代表顴骨較平。

顴骨高→A

顴骨低→B

2.頭肩比

頭肩比會影響臉型比例，讓頭形看起來特別大或小，繼而影響我們選擇直髮還是捲髮。大家可以拿出量尺測量肩寬和頭寬比例，如果肩寬是頭寬的2.5倍，代表是頭小肩寬；如果肩寬小於頭寬2.5倍則是頭大肩窄。

頭小肩寬→A

頭大肩窄→B

3.髮量多寡

髮量也非常影響捲髮的效果和造型的完成度，如果是細軟髮質或髮量較少，看起來會很塌扁，燙捲髮便能營造蓬鬆立體感，讓髮量的視覺效果增加一倍；相反若是粗硬髮質或髮量偏多，則較適合直髮，能呈現率性大方的風格，又能減少整體的厚重感。

髮量少→A

髮量多→B

4.穿搭風格

除了以上臉型和髮量的判斷之外，日常的穿搭風格也影響你選擇捲髮還是直髮，因為捲髮給人甜美可愛的感覺，而直髮則偏向簡約利落，因此大家也可以觀察一下自己穿搭風格和氣場，來決定要不要燙髮。

偏好甜美可愛風→A

偏好利落簡約風→B

測驗結果

A選項較多→適合捲髮

B選項較多→適合直髮

A和B選項各半→兩者皆可

如果是A選項比較多的人，代表你比較適合捲髮，特徵是高顴骨且髮量較少，蓬鬆捲髮能修飾臉型，改善頭皮扁塌的問題，選擇淺髮色會更加分；而選項B較多的人，則為較適合直髮，能帶出率性氛圍，又不會顯得太貼頭皮。至於A和B選項各半的人，代表你兩者都可以大膽嘗試，無論是浪漫捲髮還是利落直髮都能輕鬆駕馭，非常好看。