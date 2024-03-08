又一對！寫真女王白石麻衣秘戀尊尼偶像好事近

日本女團乃木坂46的31歲前主將白石麻衣驚爆即將封盤！今日(8日)，她被當地傳媒驚爆秘戀偶像組合Sexy Zone的29歲成員菊池風磨。兩人數年前曾發展姊弟戀，但因雙方工作忙碌，聚少離多分手，直至去年中後復合後，已視對方為結婚對象，有望隨時拉埋天窗！

兩人過去多次在音樂節目碰頭，為免戀情曝光，一直十分低調，拍拖以來甚少一同外出，只會在家中約會，身邊只有少數人知情。不過，前年麻衣亮相組合嵐成員二宮和也主持的節目任嘉賓，同場的菊池見到女方難掩興奮冧爆之情。

菊池所屬的前尊尼事務所自去年因已故創辦人Johnny喜多川性侵風波瓦解後，即對旗下男偶像「鬆綁」，多名藝人相繼傳出婚訊。菊池於去年中與麻衣復合後，亦向身邊人透露想成家立室，有望繼師兄堂本剛與女團桃色四葉草主將百田夏菜子後，成為另一對「人氣偶像夫婦」！麻衣所屬事務所回應，稱不會過問藝人私事，菊池所屬事務所則表示不回應，雙方都沒有否認。

2012年加入乃木坂的白石麻衣，曾有「寫真女王」之稱，她於2017年推出個人寫真集《PASSPORT》大賣，31次加印，累積銷量逾38萬本。她出道前曾是現名SUPER EIGHT的前尊尼組合「關8」成員安田章大，入行後更與對方傳緋聞，此外又曾與合演劇集《我的裙子去哪了？》的組合King & Prince成員永瀨廉傳撻着。她於2020年離隊後主力拍劇，正與組合Snow Man隊長岩本照合演熱播中的劇集《戀愛護衛24小時》。

而即將在4月改名Sexy Zone，過去一年有多名成員爆戀情。去年1月，成員佐藤勝利被爆與樂隊Awesome City Club女主唱PORIN搞姊弟戀；本月底離隊的主將中島健人，上月月被爆出與前E-girls成員鷲尾伶菜拍拖3年兼密遊梵蒂岡，如今再有成員爆戀事，恐令組合人氣再受打擊。