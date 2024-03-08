張天穎@Beanies獲ANSONBEAN現身撐　艾粒笑唔低調

組合艾粒（ILUB）的少爺占與Donald昨晚（7日）夥同女子組合Beanies在麥花臣場館舉行《ILUBeanies 聯校Live》。不少藝人捧場，包括女團Lolly Talk、吳家忻、關嘉敏和肥腸等，ANSONBEAN與Winka@COLLAR及陳健安同行，自公開宣愛張天穎（Jaime）後，ANSONBEAN大方以男友身份現身放閃，但拍照時又表示要低調。

騷上少爺占與Donald化身「訓導主任」及「英語老師」，Beanies五位成員Jaime、Kay、Georgina、Chiutung及Winky就齊齊穿校服扮學生妹。開場由ILUB和Beanies連唱兩首歌抄熱氣氛，Solo部份由Jaime打頭陣唱出《低調》，她邊唱邊除去外套，最後除剩bra top晒性感，Georgina和Chiutung就分別展示琴技和彈奏電子結他。少爺占唱出《旅行的意義》後，Donald出場講半咸不淡英語，大搞爛gag。Beanies演唱多首合唱歌分別《十二變》《公主抱》和新歌《今晚抹掉你》。遊戲環節，少爺占和Donald將Jaime與ANSONBEAN的戀情擺上台，取笑她鍾意眼細細的男仔，她表示要低調時，兩人又笑指：「咁都叫低調？」

騷後Beanies表示第一個舉行大騷，感到好開心，Donald讚她們好乖女，台上少爺占講錯希望他們得新力軍獎，但其實Beanies 2023年便獲得叱咤樂壇新力軍金獎，少爺占講笑：「咦！如果佢哋攞組合獎，咪係我哋對手？不過我哋唔攞獎喇！」他讚Beanies有特色，Solo唱得好：「初時我唔認識佢哋，不過一向好鍾意校園歌，如果你唔搵我開騷，我都會嚟睇，所以我哋開騷你哋都要嚟睇。」ILUB表示一直在找場地再開演唱會，喜歡細場，覺得大場太過虛無縹緲，但今年就訂不到細場。

Jaime表示男友來捧場感到開心，多謝對方抽空支持，問到是否叫男友低調？少爺占插嘴話好難低調，指ANSONBEAN坐正觀眾席的中間位，Jaime指座位並非由她安排，她說：「其實《低調》首歌寫咗兩年，係爸爸教我做人宗旨，都仲學緊。（會問男友意見自己唱成點？）會問佢，檢討吓！（着bra top有冇得男友批准？)我外國返嚟可接受。（事前問準男友？）佢好free，無規管我，一陣睇吓佢有冇黑臉先，哈哈！」她指原本有幾件衫選擇，開騷前才決定這套，除外套是跟導演一同溝通，有隊友就寸她Bra top並不低調，Jaime解釋：「我係低調做人，高調做事。」