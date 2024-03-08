《福布斯》年度最高收入演員榜公布　阿當桑迪拿與瑪歌羅比登冠

美國財經雜誌《福布斯》（Frobes）昨日公開2023年「最高收入演員排行榜」，結果以美國男星阿當桑迪拿（Adam Sandler）收入最勁，過去1年他更賺7,300萬美元（約5.7億港元）！

阿當近年與影視串流平台Netflix接下合約，去年主演以及監製他們3部電影因而獲豐厚酬金，而僅次於阿當就是澳洲女星「Barbie」瑪歌羅比（Margot Robbie），她去年全年的總收入高達5,900萬美元（約4.6億港元），大部分的收入來自熱爆全球其主演及監製的賣座片《Barbie芭比》（Barbie）。而她亦以33歲之齡成為排行榜之中最年輕1人。除了「Barbie」之外，同片的「Ken」賴恩高斯寧（Ryan Gosling）亦以4,300萬美元（約3.4億港元）的收入排第4位。

至於「吸金王」湯告魯斯（Tom Cruise），去年的收入亦賺4,500萬美元（約3.5億港元）排第3位。而十大位置之中只有兩位女星入圍，分別是瑪歌和排第6位的珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston），珍妮花去年勁賺4,200萬美元（約3.3億港元），除了拍戲之外，珍妮花與一交通網路公司簽下巨額合約亦是去年收入的主要來源。排名前10位演員總收入高達4.49億美元（約35億港元），全數幾乎來自電影收益，而非電視劇。與去年編劇及演員雙罷工下令多部電視劇停拍為主要原因。