IU台灣騷門票1分鐘售罄　粉絲為入場不惜改名

韓國樂壇天后IU本月2、3、9及10日在首爾舉行4場演唱會，事務所已多次發聲明表示嚴禁轉售門票，一經發現會取消門票及將轉售門票的粉絲從Fanclub永久除名。

台灣場將於4月6及7日在台北小巨蛋舉行，門票於前日（6日）開售，2場共2萬張門票在1分鐘內被搶空，售票網最高瞬間同時有70萬人登入，相當誇張，因今次演唱會門票是採取實名制方式，以防黃牛炒賣，但仍有粉絲有討論區求票，表示願意為了入場而改名，亦有人在網上尋找同名同姓的讓票者。而香港場將於5月25及26日假亞洲國際博覽館舉行，估計又會掀起搶飛潮。

此外，IU上月20日推出第6張迷你專輯《The Winning》，當中歌曲《Shh..》是講述母親的故事，官方頻道近日公開IU與母親對話的影片，片中IU與在鏡頭後的母親大談對歌曲的想法及分享童年回憶。

IU自爆兒時既頑皮又大膽，經常激嬲媽咪，IU母指唯一一次打女是在女兒6歲時，當時女兒因為放假不用回幼稚園而高興，令她十分憤怒，IU當時便問：「我不是討厭上學，只是喜歡放假，媽媽你喜歡上班日還是去玩的日子？」她聽罷便向IU道歉，IU指母親教會了她作為大人應有的態度：「大人也是可以跟小孩道歉的，這是我從媽媽身上學到的。」