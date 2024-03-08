奶味抓拍王　搶相機飯碗？

以前影人像，無一定攝影技巧及裝備，都好難拍出優質作品。然而時移世易，今時今日用智能手機，例如小米新出的Xiaomi 14 Ultra也可拍出大師級人像。事關此機特設Master Portrait功能，除可一鍵快速切換23mm、35mm、50mm和75mm人像焦段外，仲識得智能對應複雜光線環境，還原人像的真實質感和色彩，加上多款Leica濾鏡，影人分外有奶味。

內置4個Leica鏡頭俱為5,000萬像素，分別是ƒ/1.63-ƒ/4.0無級可變光圈主攝、75mm浮動長焦、 120mm潛望及12mm超廣角鏡頭，其中主鏡頭搭載大型1英吋LYT-900影像感測器，進光量較上代提升36%。另支援8K@30fps畫質及2.39:1比例電影格式，滿足網拍需要。其他硬件還包括WQHD+ 6.73吋AMOLED屏幕、Snapdragon 8 Gen 3處理器、16GB RAM+512GB ROM及90W快充5,000mAh電池等等。

同場加映︰哈蘇三鏡

提到影相手機，今個月仲有部One Plus 12。配備 Hasselblad三鏡，包括5,000萬像素f/1.6主攝、6,400萬像素3倍潛望遠攝及4,800像素114° 超廣角鏡頭，並可模擬XCD 30mm、65mm及90mm等鏡頭虛化效果。硬件配備則包括S8 Gen 3處理器、6.82吋QHD+ 120Hz屏幕及100W快充5,400mAh電池等。