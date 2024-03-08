大S點名怒轟張蘭　乳貼＋紅指甲去靈堂原因曝光

台灣女星徐熙媛（大S）日前因出席小S（徐熙娣）老爺靈堂弔唁時，身上嘅黑色薄紗疑似透出乳貼，及被發現以火紅指甲現身，被質疑對先人有否尊重，引發網上罵戰。當中大S前夫汪小菲嘅媽咪張蘭，更於直播間模仿大S靈堂穿搭及開賣內衣、乳貼，嘲諷味十足，成功見報。尋晚（7日）大S透過經理人廖瑋琪發出聲明，更點名力斥張蘭！

聲明提到走光及搽紅甲原因，全部都非大S所願，而啲衫更係大S自己買，唔係外界盛傳係前夫汪小菲早年所贈：「近期徐熙媛女士把自己包得密不透風，穿着自己購買的黑色服裝低調弔謁敬重的長輩，貼身毛料在強力閃光燈下所造成的曝光也實非徐熙媛女士所願，她一句話不說竟被網友說她招搖；手指上的『紅色光療』是因為過年期間想討點喜氣，但家中突然遭逢巨變太過傷心，實在沒有心情去美甲店『卸除光療』，更別說上美容院了，結果現在連白髮也成為焦點。」

經理人更心疼表示：「一直以來徐熙媛女士打從心底的敬重逝者，外界到底是甚麼樣的惡劣心態、對她有多大的仇恨？可以把她形容得如此輕佻？這樣不真實的假消息與網路暴力到底還要持續多久？沉默不代表承認，只是不想讓輿論再度擴大，孩子已經會上網了，請大家善待一個愛孩子的母親，這兩年真的夠了！」

而大S工作室同時轉發一篇網上博主為大S說話嘅Post，入面就提到大S冇任何法律、道德上嘅過失，卻被前夫羞辱、栽贓、污蔑，前奶奶亦嚟補刀，同其員工一齊嘲笑、消費，演變成這個社會強烈抨擊。大S工作室留言轉發：「感謝所有正義之士的表態！事實正是如此！」