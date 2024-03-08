法式滋味　矜貴親民任揀

本地有多間高級法國菜，為客人提供矜貴的法式美饌。同時間，坊間亦有親民小店，提供優質美食和美酒，無論想和另一半慶祝，又或大班朋友聚會都無問題，豐儉由人。

星級美饌

和重要的人慶祝，高級法國菜是個不錯選擇。金鐘一間酒店的米芝蓮星級法國餐廳，即日至3月31日推出全新嘗味體驗菜單，前菜有法國史特拉斯堡鵝肝配凸頂柑及奶油麵包，湯品有暖胃的經典羅斯科夫洋葱湯，午餐的主菜可選蘇格蘭帶子配三文魚籽手工麵或三黃雞土鍋飯配肉汁，晚餐主菜有格蘭帶子配雅枝竹及法國黃酒或加州農場西冷，最後以朱古力撻配雲呢拿雪糕作結，有需要的話還可揀選葡萄酒搭配，加添味道。

名廚客席

法國名廚多不勝數，尖沙咀摩登法菜餐廳於3月31日至4月6日，邀請世紀廚神的首席徒弟Gilles Reindhart來港作客席主廚，推出期間限定的6道菜「Paul Bocuse百年經典法式盛宴」，菜式有藍龍蝦配香茅泡沫佐甘筍濃忌廉及奧思迦魚子醬、香煎鴨肝、帶子慕絲配魚子醬及香檳汁、香烤龍脷柳佐珍珠麵及青檸蜜餞和包心椰菜卷，甜品有法式蛋白霜配有機檸檬及芹菜葉，讓客人有機會品嘗名廚手藝。

吃得的藝術

法國人滿滿藝術細胞，中環法式地中海餐廳以藝術作主題，即日至4月3日推出精選佳餚，菜式包括意大利翠玉瓜花天婦羅配車厘茄汁、帝王蟹番茄撻、小龍蝦蘑菇燴飯和香烤鵪鶉等，在3月29日及30日，會有來自法國的派對樂隊獻唱，到時會演繹多首法國經典流行曲，令人迷醉。同時間，餐廳全新設計體驗式雞尾酒單向已故法國藝術家Jean Cocteau致敬。1889 Americano以Jean出生年份命名，以法國利口酒和加入烤菠蘿的苦艾酒調配，Room 22以他曾到法國東店酒店住過的客房作靈感，以苦艾酒噴泉盛載，適合和朋友分享飲用。

性價比高

吃法菜，唔一定貴到離地， 中環法國餐廳近日推出「Plat du Jour」是日精選餐單，餐廳可以親民價錢，品嘗肋眼牛扒或生牛肉他他，配自家製幼薯條和律，美味又醫肚。午餐有2道菜或3道菜選擇，當中會有生牛肉薄片、攝氏63度溫泉蛋、香煎魔鬼魚翼、經典馬賽魚湯和油封鴨腿等菜餚。來到下午3時至6時的糕點配咖啡套餐，就有多款蛋糕或糕點選擇，甜美的馬卡龍、順滑芝士蛋糕或忌廉鮮果餡餅，總有一款合你心水。

法式下午茶

悠閒的法國人喜歡和朋友享用下午茶聯誼，尖沙咀米芝蓮星級現代法國餐廳於3至4月，和香檳品牌合作推出春日法式下午茶，重點推介有番茄配意大利軟芝士及香檳啫喱、紅蝦魚子配杧果熱情果香檳莎莎醬和士多啤梨香檳慕絲蛋糕，其他還有煙三文魚、西班牙火腿南瓜撻、迷你法式芝士火腿三文治、抹茶蛋糕和軟心黑朱古力黑仁脆餅等小點，客人亦可升級至The Royal下午茶，煙三文魚會加魚子醬，另有法式龍蝦包和黑松露芝士三文治，隨餐配香檳享用，最是好享受。