LEO想回港食米線！XODIAC新歌《HEYDAY》短劇大公開

韓國男團XODIAC近日攜新歌《HEYDAY》回歸樂壇，用了非一般韓國傳統宣傳方法，以拍短劇形式去宣傳MV，昨天（7日）播出了第二集的音樂短劇，這已是他們第二次挑戰演技實力了。

第一集播出時粉絲們已留言說看不懂，但每位成員的演技都明顯進步，昨日播出第二集時，故事劇情開始明朗，粉絲們紛擁去留言估印尼成員ZAYYAN演的是反派，亦有聰明的粉絲知道隊長LEX在劇中不斷在夢境和現實中徘徊，更有粉絲說這是一部非常燒腦的短劇。即將播出大結局，眾粉絲都期待自己有否猜中。

LEX承認當XODIAC收到劇本時，大家也需要一點時間去消化和弄清整個故事的來龍去脈，比起上次的預知未來故事，今次的劇情的確有點疑幻疑真的感覺。

香港成員LEO更表示：「經過呢兩次的MV短劇拍攝後，希望下次加入香港電影元素，如果可以返香港拍就更好了，好耐冇食過米線喇！」

故事講述LEX夢到因自己的錯失而導致HYUNSIK在演出時受傷，他不斷努力去阻止意外發生並希望自己代替其受傷，最終演出非常成功，沒有失誤或意外，怎料…