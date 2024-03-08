許家傑有「新女」　林淑敏擔心動搖CP地位

藝人劉丹、單立文、滕麗名、呂慧儀、林淑敏、許家傑、袁文傑、張景淳、楊明、湯盈盈、古佩玲、林凱恩、葉蒨文等，今日（8日）在將軍澳電視城出席處境劇《愛 · 回家之開心速遞》之「3．8 女神加冕」。 「大小姐」林淑敏在38婦女節笑言不要做婦女，要做女神，她說：「婦女好係畀人覺得係做家務、洗衫、買餸、煮飯。」不過，她指平日也經常煮飯，開工更會帶飯菜加餸齊齊吃。」

許家傑則讚拍檔煮餸手勢好手，自己因為要拍攝另一劇集《武林》有騷肌場面，需要吃得清淡，故也有下廚。大小姐則追問送水輝新劇女拍檔是誰，他指還未清楚。問到大小姐是否擔心他有新女拍檔動搖她們的CP地位？她說：「擔心㗎，所以咪想知佢女拍檔係邊個。」講到網民翻舊帳指李龍基未婚王青霞（Chris）送給她的名牌筷子遭質疑是假貨？大小姐則說：「係好耐之前送，都冇理會價值，佢都係一番心意。」

古佩玲與林凱恩表示會趁「女神節」購物優惠入貨，林凱恩說：「開心買鞋，唔開心又買鞋。」古佩玲指除了買花送給媽媽，自己會買浸浴球浸浴淨化心靈。正拍攝《廉政行動2024》的林凱恩指要為劇集練習踩滑板，更有踩滑板飛落樓梯鏡頭，相當刺激。古佩玲早前則返加拿大探親兼滑雪，因工作已經數年沒有旅行，希望遲些再有時間到日本購物。