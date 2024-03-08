Mega Panda模組化概念　「共享」主義

過多4個月便是意大利車廠FIAT誕生125周年，廠方藉此發表多款建基於全新共享平台，兼且車上八成以上部件模組皆可共用的概念車型，跟車迷「共享」美學主義。同時預告最快將於今年7月推出共享家族首款車型，並於隨後3年每年推出一款新車，大家拭目以待。

多能源平台 靈活彈性

全新概念系列的創作靈感，源自品牌上世紀80年代誕生的經典城市代步小車Panda，涵蓋City Car、Pick-Up、Fastback、SUV與Camper等5種車型之多。最大特色莫過於清一色搭載模組化多能源共享平台，所謂多能源即是可彈性配上純電、油電混能或內燃動力系統，滿足全球不同地區的車迷需要。由此可見，品牌下一代車型不會一面倒全傾向純電動力，而是以不同地區的實際駕駛環境、公路電網及油站配套等因素作全盤考慮。

可持續物料 未來出行

由於沿用同一共享平台的關係，5種車型的體積都較經典Panda大，當中City Car及SUV車型分別以Mega Panda及Giga Panda來形容，車身和車廂不少部件都可共用。據廠方表示，不同車型的部件共享度可達80%之高，例如陣點LED頭燈組便用上靈活裝拆設計，因應車主需要將頭燈拆下，改為安裝到Pick-up的車頂行李架及Camper的車頂營帳。5種車型的設計更是通過「少即是多Less is More」及可持續理念，一方面去除多餘零件，減少鉻、合金、皮革和座椅泡沫等材料，並採用環保物料包括再生塑膠和竹纖維等，實現可持續的未來移動出行。

車廂新設計 時尚格調

專為城市行走而設計的City Car（Mega Panda），不僅空間寬敞，更具多功能性，像前車門外側的Panda飾板內藏滑板存放空間，方便泊車後轉用另一個移動方式在城市穿梭。車頂不設傳統的行李架，反而採用簡單獨特的易裝拆式置物設計，只要拉開彈性布料扣好即可。明亮簡約的車廂，以暖黃色為主調，由錶台到軚環、透明中央顯示器及可轉動的小桌及座椅，均注入了橢圓形設計元素，呈現出時尚清新格調。雖然廠方沒有交代詳細規格，但從其頭冚的可自動伸縮充電帶，可推測車載純電動力或插電式混能系統。