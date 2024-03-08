年後持續爆發　疫症確診率創新高　流行病個案急增

【特約報道】衞生防護中心指出3月初的流行病類症狀組的比率仍處於高水平，隨着社會全面復常，市民抗疫意識卻有所減低，加上天氣乍暖還寒及農曆新年後的頻繁社交及外遊活動，預測本港未來一兩個月本地或出現新一波嚴重疫情。

隨着染流行病的人數增多，相關嚴重個案亦趨升，指兒童一旦染流行病，有機會出現抽筋、肺問題、氣管問題等。衞生防護中心呼籲民眾及時加強防護，並建議高風險群體盡快接種當季疫苗，同時安排子女注射疫症疫苗，以保護自身和他人的生命健康安全。

氣候轉冷 病原體乘虛而入

本港近期遭受流行病、疫症及多種與呼吸道相關的問題夾擊，呈三疫夾擊之勢。衞生防護中心的最新監測數據顯示， 疫症確診率創半年來新高，流行病確診率仍處於高水平，爆發個案急增逾6倍，死亡個案更大增，兒童感染入院個案亦增加。

農曆新年前後的氣溫忽冷忽熱，濕度又高，一陣子氣溫急降十度，一陣子又回到二十多度，濕度處於百分之九十以上亦有利病菌滋生。氣候突然變冷，上呼吸道黏膜內的血管也就跟着收縮，身體無法立即適應，若同時身體抵抗力變弱，病原體就乘虛而入，沒注意衣物添加及保暖就會受寒。另外天冷時，大家呆在緊密不通風的室內共處，亦有機會接觸帶病毒的群眾。

良好腸道微生態 可調控免疫力

腸道菌群失調怎麼會跟呼吸道問題有關係？近年來，許多研究表明，腸道菌群的變化在肺部中起着重要作用。腸道菌群的失調加重了流行病毒等病原體引起的呼吸道問題。這也提醒大家，想身體健康，保持腸道菌群平衡非常重要。

腸道細菌生態環境（微生態）主宰人體免疫力以對抗病毒侵襲，在健康的腸道微生態環境中，壞菌被益菌壓制，不能接近腸道黏膜。相反地當壞菌大幅增加，就損害腸黏膜，病毒便趁機入侵。人類的腸道細菌含有鞭毛等成分，可作為天然劑有助促進抗體產生，保護人體免受病原菌侵害，還可刺激腸道免疫系統，提高人體對自身疾病的治愈能力。

疫苗要發揮作用 需腸道微生態幫忙

良好的腸道微生態，不單止有助增加抗體抵擋病毒，原來對提升疫苗效用亦有顯著幫助。香港中文大學（中大）醫學院發現，腸道微生物菌群對接種疫苗後出現的各類免疫反應具有積極影響。最新證據顯示，一些特有的腸道細菌和代謝物與接種疫苗後長達六個月的持久免疫反應有關。腸道中青春雙歧桿菌及其代謝物水平較低的人士，在接種疫苗後的免疫記憶時間較短。研究結果於2023年10月在權威科學期刊上發表。因此，通過SIM01微生態配方改善腸道微生態失衡或可促進疫苗效能。

本港正面臨三疫夾擊期，了解腸道微生態如何幫助調控免疫力及降低疫苗副作用，實在刻不容緩，無論大家準備再次或初次接種疫苗，建議在接種疫苗前可先優化腸道微生態，以提高免疫力及增強疫苗的中和抗體水平。

最便捷的優化方法莫過於服用含有青春雙歧桿菌和益生元的「SIM 01微生態配方」，適合男女老幼，包括兩歲起的幼兒。食用方便，每日一包，可直接加於清水或食物(低於45℃）中攪拌然後食用，適合於任何時間服用。

人體免疫系統是一把『雙刃劍』，接種疫苗可以刺激免疫系統產生保護抗體，但免疫反應一旦失控亦可能引起副作用。尤其是對高風險群體如長者及兒童十分重要。