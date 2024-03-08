「靚聲王」張偉文全力支持　徒弟方俊4月開唱

歌手方俊在71歲「靚聲王」恩師張偉文鼓勵下，日前推出首支單曲《鼓舞》，歌頌友情可貴，並為曾受挫敗或受疾病煎熬的人士打氣，帶出正能量。同時他將再下一城，今日宣布4月15日在新光戲院大劇場舉行《方俊燃亮愛演唱會》，將部分門票贈予視障人士及其家屬，讓他們都有機會聽音樂會，將對恩師張偉文的愛傳遞下去。對處男演唱會能夢想成真，方俊表示：「視障人士平日冇乜機會出去感受音樂會，我好希望佢哋都有呢個機會，可以能親身感受大舞台，最重要係體會到社會對佢哋嘅關愛，仲可以畀機會佢哋表演吓，上台唱歌發揮天分。」

忙於個唱宣傳的他，不忘抽空到老人院探望恩師，並一起出外結伴飲茶，無論在街上及食店內都有不少粉絲上前問候及集郵，張偉文都有求必應。張偉文得知方俊即將開騷，予以鼓勵，並叮囑他不要失禮師傅，又答應會前來睇騷，若精神好，不排除會上台合唱《離別的叮嚀》，張偉文表示：「如果唱埋《訪英台》就會比較複雜。」他並一時技癢，即興唱了半首《訪英台》，又做埋造手功架，相當投入，張偉文近年雖然患上認知障礙症，但亦有為方俊的新歌做和音。