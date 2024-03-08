新片揚威柏林！李琳琳自嘲「舊酒新開張」

藝人李琳琳與區嘉雯等今日（8日）出席「第48屆香港國際電影節」記者招待會。談到二人合演的電影《從今以後》，早前於柏林影展進行世界首映，並獲得柏林影展泰迪熊獎「最佳劇情片」，成為香港史上第二部勇奪該獎的電影，區嘉雯指意想不到電影這麼快便獲得獎項，感到相當高興，不過李琳琳即笑言不太開心，她説：「我冇得去頒獎現場，因為當時身體唔舒服，唔想去到增加大家負擔照顧我。」她表示已有30多年未有拍電影，今次全因劇種帶給她新奇及鼓舞的感覺，故答應出山：「香港有好多問題要提出嚟探討同解決。」又笑指自己是「舊酒新開張」。問到今次演出會否挑起她的戲癮並再拍電影？她説：「唔敢百分百話唔會，主要睇劇本。」談到兒子姜卓文表示想跟她合作，她笑言可加上老公姜大衞一起演出，希望電影老闆及製片聽到會考慮一下。

談到好友李影早前離世一事，她指以往大家不時有見面及傳短訊問候，坦言對方為人樂觀身體亦好好，故當初也覺得只是消息誤傳，後來消息被證實後也難以接受，形容指對方離世帶給她們一個「善知識」，令大家會思考到了如此年紀應當更加小心，坦言相比起受病魔長期折磨，這樣的離開方式或許比較好，最起碼不用捱，當然家人及朋友始終會難受。