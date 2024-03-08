婚後事︱陳自瑤低胸露背跳舞　原來係臨時加戲

由藝人羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等主演的無綫劇集《婚後事》昨晚明芯（陳自瑤飾）為了尋回真我、在家中陶醉熱舞一幕洗版式熱爆網，Yoyo除了獲讚舞姿誘人，一雙修長白滑美腿更是贏盡正評，戲中約1分半鐘的熱舞片段，明芯先是拿封塵性感舞衣回憶昔日與善仁的快樂時光、之後換上大露背加露腰性感舞衣，邊飲酒邊在不快記憶的伴隨下、在家中獨自跳起昔日最愛的舞步，該場戲Yoyo施盡渾身解數，除了極盡貼身的舞衣將其美好身段表露無遺、跳舞動作亦相當專業撩人，最後Ending的曲膝嫵媚望鏡更在網絡瘋狂洗版。

今日，無綫官方社交網曝光相關場口拍攝花絮，據知該場1分半鐘戲原來是拍攝中途臨時加插，Yoyo更為此專誠學跳拉丁，十分敬業，而單是拍攝就花了足足三個小時， 埋位前，除了要出動3個專業化妝師為其裝身外，每個跳舞動作均有專人貼身臨場Fine Tune，花絮片段所見，Yoyo除了要反覆練習扭動腰肢動作，單是舉起酒杯如此簡單的動作，也有專人調教手部高度及其他細節，足見台前幕後均相當認真。網民還大讚《婚後事》「真係每一集都有驚喜」。

另外，昨日賴慰玲（Winki）飾演的靜林Gina獲網民大讚，，Winki在劇中簡單幾個鏡頭及對白Flashback，配以Gina嘴裏說的是甜言、眼神卻盡是失落的表情，將Gina心境及性格立體展現，網民除讚，Winki演技一絕之餘，亦大讚編劇有功力：「其實我覺得 Gina 好慘，由始至終都係後備」、「佢活得最卑微」、「好戲，值得更多女一機會」、「編劇好犀利」。

談到相關場口，Winki自揭拍足三個Take才「收貨」：「第一個Take我喺喊得好緊要，因為要正式同我愛嘅人告別，仲要喺『情敵』面前咁做時，我係唔想表露太多，但我又真係好傷心喎。我第一次（拍時喊得）好傷心好傷心，第二次（拍）我叫自己唔好喊，但都係喊咗。第三次我同自己講真係唔可以喊，先做到Long住淚水而又好激動嘅嗰種抑壓，所以對演員嚟講真係過足戲癮，同埋呢種喊更貼近人性。」 談到Gina表面風光、迎刃有餘，但其實內心十分孤獨，Winki直指反差如此大的角色對演員來說是豐富的素材：「就係因為個角色表面要望落Handle到晒所有嘢，所以佢嗰種喊係要好想抑壓，其實好現實嘅，每個人想喊都喺會㩒住自己唔好喊。」Winki如此好戲，難怪網民亦大讚神乎其技：「睇到眼濕濕」、「演藝出身真係有分別⋯佢最後一路鎮定咁講嘢，一路滿眼淚水但又冇滴出嚟，做得超好」、「賴 B唔知仲有無Solo 戲份」。