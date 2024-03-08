人氣「走腩」法大解構！「臟脂燃燒療法」如體內汗蒸幕

【特約報道】春天到，萬物更新，女生們開始苦惱，看着一堆貼身衣物，思量怎樣為身材「更新」，消除「小車軚」！人人都想有完美的曲線，有些人以為骨瘦如柴，就代表健康美麗，不要因為腰間的那團肉，把自信全部磨滅！美麗，不是只以外貌身形來判斷，有禮善良，對生活充滿熱情，這才是美麗，正是我從不鼓勵盲目瘦身的原因。

首先要知道閣下的「小車軚」是怎樣形成，不一定節食就可消除！肚腩成因很多，例如姿勢不正確致盆骨前傾及寒背、長期穿高踭鞋致重心前傾等，關於姿勢問題，那就要找專業人士。

肚腩也有真假之分！如有「真肚腩」，下半身或手臂都會有肉地。「假肚腩」，就是只有腹部突起，四肢纖瘦，這可能是因姿勢不正確而引致的「假肚腩」。坊間流傳驗證真假肚腩的方法，就是腰背挺直的站立，深呼吸並收腹，如果肚腩不見了，即是「假肚腩」；反之無論是站坐瞓，依然腩凸凸，這就是「真肚腩」。是真是假，最好還是諮詢專業美容顧問。

我曾提過，要有效消滅內臟脂肪「走腩」，「臟脂燃燒療法」是舒服又湊巧，很多讀者私下發訊息給我，想我詳細介紹。這個30分鐘療程，目的是燃燒皮下脂肪，同時提升體溫，促進新陳代謝。由於不是射頻技術療程，只要舒舒服服的躺着，美容顧問開穴位後，利用機頭在腹部打圈移動，完全不用吸或夾，感覺就如做「體內汗蒸膜」，如平時手凍腳凍，一定立即有血氣運行的感覺。不少做過該療程的客人，都反映腹部線條有改善，更沒有肚仔鬆鬆的感覺，就連肚仔皮膚都又滑又緊緻，並減淡橙皮紋。

要和肚腩徹底割席，多運動，別久坐不動，尤其OL一族。缺乏運動，令肌肉變得鬆弛，脂肪下垂，血氣循環差，肚腩就同你say hello，所以長年人氣度高的「臟脂燃燒療法」也特別受OL歡迎。

唐安麒

唐安麒美顏瘦身專門店 ANGEL FACE

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。

近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。