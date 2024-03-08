亞洲電影大獎︱梁朝偉主場之利爭影帝　倪嘉雯首做Live騷司儀

《第17屆亞洲電影大獎》頒獎禮將於後日（10日）假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，屆時J2台會電視轉播頒獎盛況。頒獎禮當天會有來自24個國家及地區共35部電影，角逐16項大獎。梁朝偉、黃梓樂、梁雍婷、謝咏欣及導演卓亦謙，分別競逐多項殊榮。日本著名導演黑澤清擔任評審團主席，《飯戲攻心2》導演陳詠燊擔任頒獎嘉賓、王梓軒與陳凱琳為當晚大會司儀。陸浩明（6號）與倪嘉雯（Carmen）任轉播司儀。韓國影星李英愛獲頒卓越亞洲電影人獎、導演張藝謀獲終身成就獎，表揚二人對電影業貢獻。

首次參與大型頒獎禮的Carmen，直言目前心情是既緊張又興奮，她接受訪問時表示︰「第一次做Live騷司儀仲加上咁大型典禮，心情難免忐忑，好在拍住6號，有佢喺度信心大增。」她自言本身都有做功課，不單重溫部分參賽電影，還熟讀導演、演員的背景資料。今年梁朝偉再度角逐最佳男主角獎，令頒獎禮關注度提升，但他面對的對手極強，特別是主演日本電影《新活日常》的役所廣司，去年他已憑此片贏得康城影帝。資深影評人、浸大國際學院講師皮亞接受訪問時表示，今趟會是兩代康城影帝首次正面對決，他說︰「役所廣司演技爐火純青毋庸置疑，將尋常嘅人物，演出不尋常嘅人生，一直都喺佢嘅強項，多年前嘅電影《談談情 跳跳舞》已經見識過。今次佢做一名清潔工，演出自然流暢，呼聲最高。」

而另一位演員吳康仁已先後贏得金馬獎及電影評論學會影帝獎，實力不容忽視。梁朝偉面對一眾強敵，他說︰「偉仔今次比過往演出有好大改變，佢板起嘴臉飾演陰沉而攻心計人物，喺少見嘅面向。重要喺偉仔有主場之利。」至於最佳女主角，皮亞偏好台灣的林品彤及韓國的鄭裕美，前者去年成為金馬獎最年輕影后，後者剛奪得韓國青龍電影獎及韓國電影製作人協會獎最佳女主角獎，今次是趟影后對決。

另外兩項受關注的大獎，自然是最佳電影及導演獎，他斷言會是日本片，首先話題導演濱口竜介的《無邪之境》，會先在最佳電影獎挑戰《新活》，繼而在最佳導演獎挑戰是枝裕和執導的《怪物》，他說︰「濱口竜介作為影壇新貴，舊年已經贏過威尼斯影展評審團大獎，佢獨特嘅敍事風格，充滿偶然性，講故事方法引發思考。《無邪》係想藉日本發展郊區，去辨證郊外發展是正義定邪惡。個人私心就梗係想大師是枝裕和攞導演獎。」