【Zac玩Zac食】超高性價比！香檳魚子醬早午餐

記得第一次入愉景灣係好多年前舊同事買咗海灘旁嘅別墅屋，當時感覺好似去咗外國咁，完全唔似喺香港嘅社區，係香港首個「尚綠環保城」。時光流逝，估唔到由最初規劃，持續發展到今日，已經超過40年歷史！

上個周日約咗朋友一齊畀自己一個小旅行，入愉景灣間酒店食Sunday Brunch。到達中環碼頭時，發現碼頭已經翻新咗，注入咗好多新元素，增強通風和採光度，營造咗寬敞嘅視覺空間，而整個碼頭選用了咗木系色調，心諗個碼頭每日被海風侵蝕，啲木材好快玩完喎，但細看之下，原來係淺色木紋嘅不銹鋼，真係要讚個設計師嘅心思。入閘後首先見到兩幅大型植物牆，與周圍的天空和海洋相輝映，畀乘客由市區候船嘅一刻起，就能感受到愉景灣嘅自然氛圍與城市嘅脈搏相連接。

酒店推出呢個期間限定嘅周日魚子醬香檳早午餐，面向著名嘅海濱禮堂，坐喺露天臨海雅座用餐，景致宜人，美酒佳餚配合微微海風，第一個感受就好不一樣嘅休閒舒暢！呢個周日早午餐絕對可以用陣容鼎盛嚟形容。先聲奪人嘅海鮮冷盤包括阿拉斯加蟹腳、皇帝大蝦、蟶子皇、磯燒鮑魚、翡翠螺、花甲蜆王等，每一樣都係頂級大隻，花甲王嘅肉仲大過我條脷。蟶子皇平時一條都幾十元，吃得十隻八隻都不會太飽，仲有其他海鮮，加上每人一隻嘅炭燒新鮮龍蝦，以淨價每位七百多元，基本上都已經回本啦！仲未計其他多款冷盤、沙律、燒味、熱食及點心等，如果想再豪啲，淨價每位九百多元，可以加配任食冰鎮魚子醬及Moët & Chandon香檳，和指定紅白酒3小時無限暢飲。最後嘅甜品精緻奪目，但嗰啲新鮮生果更吸引，包括麒麟果、澳洲車厘子、大大粒士多啤梨，仲有第一次食嘅金熱情果，一啲都唔酸而且仲好甜，令人食指大動，盡享口福之樂。

Profile：Zacky Sun

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