任達華恨聲演《十八樓C座》　與金剛爭執擦火花

影帝任達華今日（8日）現身中環，聯同華語世界最長壽廣播劇《十八樓C座》中的一班「街坊」包括金剛、朱雪梅、陳慕賢、李錦、何文光、伍甄琪等，為《十八樓C座》「五代同台」55週年展覽揭幕，當中展出了多幅由任達華義務操刀、為《十八樓C座》的一班「街坊」所拍的照片和合照，以及由一班本地插畫師所繪製的《十八樓C座》系列插畫。任達華於台上分享拍攝感受時，被問到「街坊」中誰人最麻煩？他笑指自己就是「麻煩友」。

他受訪時興奮自稱是以一個剛成年的小朋友心態，帶父母去影相，他説：「好開心，《十八樓C座》同大家一齊成長，講好多香港故事。」他表示自己也是捧場客，每當駕車時也會從收音機收聽該劇，尤以80、90年代電影業最盛時間，全靠收聽該劇獲知很多世界各地的時事，絕對是香港人的集體回憶，希望年青新一輩可將之傳承下去。談到他在台上叫香港歌手們應當向前輩金剛學習，他解釋説：「香港嘅歌手唱得好好、好有感情，如果學到金剛叔嘅『中氣』，以後唔使擺咪，喺任山頂、電車、香港任何地方都可以唱歌畀大家聽，吸引遊客。」問到會否有學趣於廣播劇中聲演一角？他笑言已想好角色：「加個新角色叫『D仔』，做周老闆（金剛飾）嘅老闆，同佢爭執下，就自然有火花。」

至於金剛則笑指自己多年來只「靠把聲」，外表麻麻「唔敢見人」，感激任達華將自己拍得很靚仔：「見到啲相咁靚自己熱淚盈眶。」又解釋年少時愛做話劇，因當時未有咪高峰故造就他練出一把雄壯聲線。