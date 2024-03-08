林熹瞳化身「眼鏡娘」賣性感　羅天宇再度騷肌造型搞笑

視帝馬德鐘、張曦雯(Kelly)及黃智雯主演的無綫劇集《再見．枕邊人》昨晚（7 日）講述顧晴天（黃智雯飾）被朱善美（張曦雯飾）安排對付晴天的記者聞琪（林熹瞳飾）處處針對。雖然林熹瞳（Rachel）與黃智雯在劇中針鋒相對，但現實中就完全相反，兩人不單是香港演藝學院（APA）師姐妹，Rachel更透露對方傳授整理毛躁碎髮的小秘訣，二人合作得非常愉快。Rachel又大讚馬德鐘與張曦雯外形合襯，身高164cm的她笑稱在他們面前頓時變成小矮人，又特別點名大讚馬神十分提攜後輩，為人友善無架子。

對於出演聞琪一角，Rachel直言起初以為角色屬反派，後來發現僅是一名對事業充滿野心及好勝心極強的記者：「聞琪嘅心態純粹要贏晴天，做事好狠、好專業，但唔會害人，只會擺吓面色，其實社會上好多呢種人。」她劇中化身「眼鏡娘」，坦言初時對戴眼鏡演出感擔憂：「好多時會反光，增加難度，加上我唔係咁襯眼鏡造型。監製好好搵到個冇框嘅八角形眼鏡，好似冇戴咁輕，增添專業同性感嘅感覺。我有設計到托眼鏡小動作，同埋講嘢節奏要快狠準，希望出到嚟有不可一世、有我講冇你講嘅感覺。」續指開端的確想予人「賣弄色情、沒有實力」的錯覺，不過她亦因應不同場合選穿各類型衣着，她說：「有需要就着得性感啲，方便工作，但聞琪從來唔會出賣身體換取成就。」

至於在劇中有「現代版Law霸」之稱的金長勝（羅天宇飾），繼與麥秋成半裸浸桑拿浴後，今晚（8日）再度騷肌，盡晒麒麟臂兼結實腹肌，造型十分搞笑。該場戲於尖沙咀街頭取景，現實中為怕醜仔的天宇笑言感到尷尬：「我有睇過日本嗰邊做呢類型嘅西裝，同劇情一樣方便着上身開Cam進行視像會議。唔知係咪營造效果，我嗰套特別少布，見到途人有啲尷尬！」