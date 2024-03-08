謝霆鋒爆王菲唔鍾意滑雪　激罕用5字回應感情事

藝人謝霆鋒、李幸倪（Gin Lee）和關智斌(Kenny)今日現身時裝騷睇騷，韓國歌手鄭智薰（Rain）與來自台灣的周曉涵（Amanda）一同擔任剪綵嘉賓，吸引大批粉絲撐場，Rain出現即時尖叫聲不斷。

提到霆鋒和Rain兩大型男同場，問可有想過同Rain合作？霆鋒表示：「呢啲事要發生都係順其自然。」他表示拍戲有不少動作場面，故平日都會多做運動鍛煉體魄，最鍾意就是滑雪，透露剛去過日本滑雪。至於早前與女友再度於機場甜蜜同框放閃，問到女友王菲都鍾意滑雪嗎？他表示王菲不喜歡滑雪，問到女友的事，霆鋒便笑笑口：「唔講呢啲喇！」早前傳出爸爸謝賢身體出毛病，霆鋒立即替爸爸澄清：「希望大家唔好亂咁傳，佢好好，我有同老竇見面，佢嘅情況我好清楚，大家唔使擔心。」現場Kenny表示要向他討利是，霆鋒即開Kenny玩笑，指Kenny搞錯了，論輩分年紀Kenny應該給他利是，笑指：「佢誤會咗我哋嘅年齡，我後生過佢。」但事實是霆鋒較Kenny年長，擺明開玩笑。

Kenny表示已半年冇見過霆鋒，難得聚首十分開心，他說自小夢想做模特兒行騷，奈何身高唔夠，他表示：「我沒有6呎高，呢個夢想一直只能夠放喺夢裏面。」今次睇騷讓他得到靈感，啟發日後在內地舉辦巡迴演唱會。Kenny指日常都愛穿運動裝，「基本上日日做運動，最捨得花錢買運動衫，屋企嘅波鞋差不多有100對。」對舊拍檔張致恒（Steven）經濟又再出現危機，Kenny表示有留意報道：「Steven喺新年都有傳訊息畀我。（一直都有聯絡？） 有嘅，大家問候一下。」同場Gin Lee一身運動服亮相，表示平時很喜歡着運動衫，最近為準備表演而經常排舞，運動衫就最適合不過。原來Gin Lee自小就很喜歡看模特兒行騷，覺得很有型，雖然自己未有機會行騷，但間中她會在家開着音樂扮模特兒Cat Walk。提到除了可以見到霆鋒外，又可以聽Rain唱歌，視Rain為偶像，希望能夠集郵成功。

周曉涵用廣東話介紹自己，相當親民，她表示曾去過香港宣傳電影，從那時學會用廣東話自我介紹，她笑認是Rain的粉絲，能夠近距離接觸非常興奮，更把握機會合照，及刻意學了幾句韓文打招呼。她表示：「我是他粉絲， 從小就有聽他的歌，念高中大學的時候就很喜歡，他跳舞真的很厲害。」今日活動上，還有另一型男謝霆鋒，Amanda笑言：「他是我少女時代的夢中情人，酷酷帥帥的。」Amanda稱原本在台忙於電影宣傳，但為了見Rain及謝霆鋒，才立即答應來澳門，另外，提到自己屬運動型，愛做瑜伽，平日多穿運動服，感覺充滿活力。