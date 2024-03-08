張致恒遭斥從不反省重複犯錯 雯雯：歡迎另一半同我離婚

藝人張致恒（Steven）與區燕雯（雯雯）2019年奉子成婚，4年生了4個兒子，唯因經濟問題兩公婆經常公開家嘈屋閉實況，情況令人擔心。因經常高呼要離婚的雯雯獲封「離婚界KOL」的稱號。

早前，2人高調表示開製作公司，但不足一個月又合作告吹。雯雯近兩個月本來改口風為丈夫講好說話護航指已有進步，但近日又發文指責老公：「隨時歡迎我另一半同我離婚。」

雯雯發文轉載了一篇吳浩康日前回應Steven的新聞，指自己從來沒有搞垮丈夫的事業，並指責老公從來沒反省，表示：「如果要話我搞到自己老公事業冇咗，咁不如話五年時間，佢冇好好去反省同改變好自己，不斷重複自己嘅錯誤，先會導致到今日發生嘅事。我冇咁無聊搞任何人，正正常常一段婚姻，點解會搞成咁，唔會冇原因，只係我乜嘢都放晒喺塊面，唔識演姐（啫）！」

雯雯指自己不會再受委屈：「可以講我要做一個懂得體諒嘅老婆，5年乜都做晒。多謝大家關心，如果我做嘅嘢係咁惡劣，我隨時歡迎，我另一半同我離婚。希望下半年不公開自己情緒，低調，可換來健健康康，從此遠離複雜嘅世界。」