【是日通勝】

農曆正月廿九

甲辰年 丁卯月 壬申日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：掃舍、祭祀、除服

忌：安床、開渠、開市

幸運方向：坐南向北

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：黑、藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：異性緣超旺，今天有望遇上你的真命天子。

金牛座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

雙子座：職場上順風順水，保持謙遜，忌得意忘形。

巨蟹座：愛情運差勁，懂珍惜你的人，才值得去愛。

獅子座：運勢不過不失，多做好事，可望逢凶化吉。

處女座：愛情運不錯，主動噓寒問暖，伴侶更愛你。

天秤座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

天蠍座：生活稱心，沒有煩惱，要懂得感恩和知足。

人馬座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

山羊座：愛情運欠佳，若發現感情出問題必須正視。

水瓶座：保持樂觀，多點笑容，愛情運將直線上升。

雙魚座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）虎 財運弱

鼠：給伴侶一點空間，太多限制會傷感情。

牛：財運稍遜，花錢如流水，易入不敷支。

虎：是日沖煞，財運弱，花錢忌大手大腳。

兔：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

龍：獲身邊人關心，倍感溫暖，要懂感恩。

蛇：財運旺，投資眼光準確，可小試牛刀。

馬：自信心不足，對感情關係缺乏安全感。

羊：有伴侶者宜加強溝通，避免感情變淡。

猴：工作運欠佳，容易跟同事有是非爭執。

雞：待人接物不可太計較，以免得不償失。

狗：執行力強，易獲別人信任，有利事業。

豬：財運差，易因判斷錯誤蒙受金錢損失。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

對雙魚座最重要的5件事

雙魚座是一個浪漫夢幻的星座，讓人覺得迷迷糊糊的，但他們也有自己執着的5件大事啊！

1.感情：雙魚座非常注重感情，渴望與人建立深厚的情感連結，對於愛情充滿幻想與浪漫，希望能夠與伴侶共同經歷生活的點點滴滴。雙魚座對於感情的投入非常深刻，會全心全意愛着對方，並願意付出一切。

2.藝術與創意：雙魚座是一個充滿藝術才華的星座，對於藝術與創意有着極高的欣賞與重視，喜歡沉浸在藝術世界中，無論是欣賞藝術作品還是自己創作，都能夠為他們帶來無限的快樂與滿足感。對於雙魚座來說，藝術是生活中不可或缺的一部分。

3.和平與和諧：雙魚座是一個充滿和諧與同理心的星座，非常重視和平與和諧的價值，希望能夠與人和平相處，建立良好的人際關係。雙魚座通常會選擇以溫和的態度處理衝突，願意為了和諧而做出讓步。他們相信只有在和平的氛圍中，人們才能夠真正地成長與發展。

4.心靈成長：雙魚座非常注重心靈成長與提升自我，會通過閱讀、冥想、瑜伽等方式來豐富自己的內在世界，不斷追求心靈的平靜。雙魚座相信通過心靈的成長，能夠更好地理解自己與他人，找到生活的真正意義。

5.夢想與幻想：雙魚座是一個充滿夢想與幻想的星座，相信夢想能夠給予他們希望與動力。他們常常沉浸在自己的幻想世界，渴望將夢想變成現實。雙魚座相信通過追逐夢想，能夠找到生活的目標與意義，並且能夠實現自己的理想。