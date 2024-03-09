E奶短今真實身高揭盅　港男拍埋秒變小矮人

由星演藝人阮偉倫（阿倫）、林躍翰（John）、康志維（康師傅）主持，聯同十位台灣女神包括：林襄、林莎、壯壯、雅涵、短今、Yuri、慈妹、林可、苡萱和上晏，她們將會分別帶三位主持回到自己老家，走訪對女神們別具意義的私密景點。

昨晚（8日）播出的一集，有「中職啦啦隊小巨人」之稱的女神短今帶大家遊覽台中，並介紹中學時期最愛的玩樂好去處。首站，女神便與兩位男主持相約在自然科學博物館見面，康師傅和阿倫第一次看到女神竟然被嚇到了，原來是女神得天得獨厚的高挑身材足有173cm，身材比例超好的短今讓兩位男主持站在身旁秒變小矮人，阿倫更笑言道：「唔係叫短今咩？邊度短啊！」短今也表示有很多人誤會她的照片有「照騙」成分，她也特地澄清道照片都沒有修圖：「真的是這麼高。」

短今也分享了她國中時候最愛去的地方就是科博館，每天放學都會來這裏玩，並興奮地介紹博物館內包括天文歷史等多個區域，非常有趣，性價比也很好，很適合學生來遊玩。除此之外，短今也很喜歡各類型戶外活動，隨即便帶阿倫和康師傅去網紅打卡熱點—復古溜冰場踩Roller，溜冰場裝潢是七、八十年代風格，極具特色。對踩Roller零經驗的康師傅肢體僵硬，不協調的動作讓女神也看不下去，更主動牽起康師傅的手一起踩Roller，康師傅頓時嘴角含春，現場充滿粉紅泡泡，讓阿倫在一旁「勁葡萄」。

之後三人還去了打室內高爾夫球，又逛了台中必去打卡的審計新村，該區有很多的文青設計小店，非常推薦旅客來行逛，有很多精美且獨特的明信片可以寄回香港當手信。短今晚上帶了兩位男主持去傳統三合院吃米芝蓮必比登推薦的台灣傳統特色菜—魷魚螺肉蒜湯，配上古色古香的餐廳環境，令本來簡單的台中之旅帶點古早風味，不禁讓人深陷台灣魅力之中。