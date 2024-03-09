皮膚點只深淺咁簡單　三招測出膚色冷暖

平時大家有沒有留意，自己穿某些顏色的衣服會顯得格外有神，膚色也被襯得更為白皙；但是一旦穿上某個色系，整個人看起來灰頭土臉，沒精打彩。其實膚色除了深淺這種色階差異，甚至有分冷暖調，而且即便是黃種人也並非人人都是暖調膚色，學會辨別自己皮膚的底調，這樣就能大大減少買錯衣服、粉底選錯色號、唇膏顯老等問題。不過在做以下測試前，建議選在白天、日光充足的地方，避免被環境光線影響判斷。其次，建議身上穿着純白或純黑的衣服，其他顏色的衣服會影響膚色。

第一招：看看手腕血管顏色

在明亮的窗邊將雙手掌心對上，雙手向下垂，呈現一個攤手的姿勢，這樣能更好地將皮膚伸展開來，看清血管的顏色。如果血管顏色以藍、紫和藍紫色為主，代表是冷色調；如果血管顏色多為綠色，則代表是暖色調；倘若既有藍又有紫，那麽代表你是中性調肌膚。

第二招：佩戴金色、銀色飾品

飾品一直在穿搭中加分的小細節，若能佩戴適合自己的飾品，就更顯時髦。台灣造型師Kevin指暖色調的人適合佩戴金色飾品，而且越金越好；而冷色調的人則適合佩戴銀色的飾品。因此，大家可以分別佩戴兩色的飾品看看效果，如果某色飾品讓自己膚色看起來更光亮則代表適合，更暗沉則代表不適合。

第三招：太陽測試法

如果覺得以上的方法都太難辨別，感覺自己「忽冷忽暖」，又或者覺得自己色感弱，不相信自己的判斷，就可以交給太陽來決定。如果你平時暴曬後，更易曬紅和曬傷則代表你是冷色調；曬後很快皮膚就變黑，代表是暖色調；曬後先泛紅再變黑，就代表你是中性調。不妨將三種方法都試驗一遍，大致就可以推斷自己的色調了。