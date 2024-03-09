靈敢侶情：為自己發聲

上星期，我被一名女士侵犯了私隱：她在未經我同意、及竭力反對之下，將我為回應一事而撰寫給她的訊息轉發了出去，還囂張地說：「我不是要你批准，我是已經發了出去。」這個行為，是野蠻的、不文明的、不合法的，各位千萬不要學。

當天，身邊的朋友們知道後，其中一位氣憤地說：「她竟然這樣欺負你？」正當我不為意欲點頭之際，馬上將快要垂下的頭拉回上去，理直氣壯地回答：「不是欺負，是她水平太低！」

你要緊記：無論遇到甚麼事，都不要覺得被欺負，因為這樣會萌生「受害者心態」。人一旦出現這個心態，就會產生無力感，繼而將問題轉嫁到別人身上，期望得到同情。情緒勒索，便是受害者心態的副作用，我才不要做這種人。

這位女士沒教養、水平低、不尊重私隱、將別人竭力的反對視而不見，無知至此，她並沒有比我強。於是，我跟朋友們說：「誰都不要為我出頭，不值得為一個無知女人的錯而做反應。」我不認同這位女士比我強，而導致我要找人幫忙。

下次你若被人冒犯，你第一時間要做的，是用清晰的邏輯整理事件，然後作自我檢討，在肯定自己的要求正確之後，你必須為自己挺身而出，理直氣壯地大膽反抗。積極，才能幫到你；拉攏朋友靠邊站去造成分化，你便變得跟冒犯你的人沒分別。

雖然，我的反抗的結果，就如女人不停說「不要」，但對方仍然要非禮的下流事一樣：女士依然置諸不理。但至少，我已毫不含糊地表明了立場，我為自己發了聲，我沒有愧對自己。

人總會犯上有眼無珠，重點是到底你要自苦自憐，還是經一事長一智，明辨應該接近誰、遠離誰？最後，我想也不想便封鎖了這位女士，水平低的人，不配跟我有交集。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰echow03