周興哲結婚1年未搞婚禮　一拖再拖望明年補辦

台灣歌手周興哲（Eric）去年年底誕下愛女後，就一直忙世界巡迴演出，不經不覺間更已經同老婆趙岱新結婚1年多，事業愛情兩得意嘅佢，日前出席活動受訪時，亦被問到婚禮進度，對此周興哲透露原本預計今年或明年舉辦婚宴，但由於今年工作同樣排到滿晒，所以可能要等到明年先有時間計劃，並希望婚禮可以喺歐洲或澳洲舉行。

周興哲表示去歐洲結婚係私心，並考量埋時差及家人會舟車勞頓等因素，所以先會揀澳洲舉行婚禮，機程較短兼時差亦唔會差太多外，更透露希望舉辦一場歡樂又輕鬆嘅婚禮：「我理想中的婚禮是希望真的有放鬆到，又有一段時間可以安靜。」而向來愛家嘅佢，番屋企第一時間亦係陪老婆及女兒，至於生2胎方面就未有考慮，目前以事業為先嘅佢，亦分享道目前因為拍攝關係日夜顛倒：「每天都在挑戰自我，睡眠時間有點不夠。」被問到老婆有冇落廚煮嘢幫佢補身時，更搞笑道：「她做菜還好，是會煮個泡麵之類的。」

近期除咗忙拍攝外，周興哲亦忙緊巡迴演唱會，並預告將於年底推出新專輯之餘，仲坦言道今次出新歌其實有啲趕：「很謝謝我的經紀人幫我安排。」暗示經理人簡直係「時間管理大師」，工作滿到爆！