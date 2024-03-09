開心切蛋糕　幾時都得

每次路過蛋糕店，看到造型精緻、味道滿分的蛋糕，總想買番個返屋企慢慢享用。其實想食蛋糕，唔一定要等到慶祝或特定節日先買，趁住有新蛋糕推出，不如約齊朋友切蛋糕喇！

酸甜桑葚

水果含有豐富營養，每日都應食適當分量。在這個春日，一間餅店以含維他命、礦物質、胡蘿蔔素和水溶性纖維的桑葚做主角打造美味蛋糕。桑葚蛋糕頂層唧滿同味忌廉和放滿桑葚，竹炭海綿蛋糕內有桑葚啫喱，質感幼滑而帶酸甜。無麩質的桑葚蝶豆花蛋糕，頂層是蝶豆花忌廉，配藍莓和桑葚果肉，蝶豆花海綿蛋糕內有蝶豆花和桑葚忌廉，散發淡淡香氣。

日本芝士蛋糕

日本的芝士蛋糕一向出名，日本芝士蛋糕品牌，結合烤製和生芝士蛋糕的捁點，在當地極具人氣。即日至5月31日，品牌會在尖沙咀開設期間限定店，到時除有招牌的經典和焦糖等口味的芝士蛋糕，還有香港限定的抹茶口味。同時間，品牌和日本網上商場谷日百貨合作，為客人提供線上預訂，想食就更加方便。

粉紅驚喜

來到3月，到處都是粉紅色調。有餅店近日推出限定甜點，以3月日本櫻花季作靈感設計的櫻花卷，在麵糰加入日本櫻花粉，日本士多啤梨和櫻花忌廉作餡，以鹽漬櫻花點綴。另一款士多啤梨柚子椰子撻，由外到內依次序是士多啤梨、柚子和椰子3層忌廉，層次豐富。此外，品牌亦推來自意大利的有機榛子黑朱古力，在這個3月，會以優惠價供應有機榛子黑朱古力和朱古力費南雪蛋糕組合，想吃就要把握機會。

蛋糕義賣

因應國際婦女節，有酒店集團旗下4間香港酒店，會在3月推出以紫色為主題的蛋糕，灣仔酒店供應車厘子香芋海綿蛋糕，北角酒店會有沖繩薯朱古力蛋糕，沙田酒店有柚子接骨木花蛋糕，以及尖沙咀酒店的香檳士多啤梨蛋糕，蛋糕收益扣除成本後，會捐給指定機構，用來支持提高婦女權益、地位和發展個人潛能。

迷人酒香

氣泡豐富有獨特息的香檳，和各款美食都很夾。法國糕點品牌和法國香檳品牌合作，於3月至4日推出限定士多啤梨香檳慕絲蛋糕，粉紅色朱古力鏡面下，是甜美的士多啤梨香檳慕絲、香檳忌廉和士多啤梨果蓉，表面有香檳啫喱和粉紅花瓣，散發迷人果香和酒香。