馬德鐘保養秘訣曝光　原來全靠食…

藝人馬德鐘今日（9日）到新城出席由薛家燕主持人的直播訪問，他更攜帶了一些保健品送給薛家燕，指早前與薛家燕到馬來西亞雲頂登台時，發現薛家燕有點聲沙，所以特意買保健品給她滋補，預告今年五月又會再一起到新加坡登台。

薛家燕回憶起早前與胡定欣、黎耀祥、陳展鵬及馬德鐘等人到雲頂登台時， 73歲的她換上華麗表演服，但因裙擺太長，看不見樓梯，又穿着四吋高踭鞋，故差點碌落台，幸好得兩猛男陳展鵬及馬德鐘在旁，二人出手捉實她的前臂，制止意外發生，因此薛家燕對馬德鐘非常感激，簡直有讚無彈，直言他們是「英雄求美」。

講到馬德鐘登台當日穿着深V禮服騷肌，大家都大讚他保養得宜，薛家燕透露馬德鐘的保養秘訣是吃素：「佢嗰日慶功宴，同我哋分開坐，原來喺因為佢食素，唔同我哋食肉。」馬德鐘亦指會與兒子一起做健身，不過就不會和他Battle，笑言：「點夠佢嚟。」提到馬德鐘登台當日在台上獻唱《歲月如歌》時，被網民恨批「走音好難聽」、「聲音那麼小」，對此他回應沒有留意這些留言：「咁我要再努力啲啦，至於聲音細就唔關我事。」而薛家燕亦指沒有發現走音情況：「可能佢嗰日要落台同觀眾握手，所以聲音受到影響。」又指現場的藝人都是唱得之人。至於，由馬德鐘主演的無綫新劇《再見·枕邊人》風頭不及《婚後事》強勁，馬德鐘就回應：「各有各觀眾，希望大家都受歡迎啦。」