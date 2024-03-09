鮮娛糧｜陳自瑤濕身透視　上圍激凸震撼眼球

無綫熱播劇《婚後事》，自播放以來掀起不少話題，8日晚的重頭戲必定是黎諾懿與陳自瑤（Yoyo）在泳池的一幕。劇情講述黎諾懿獨自在池邊借酒澆愁，Yoyo就走出來與他傾談，突然Yoyo將諾懿推下水，諾懿亦拉Yoyo下水，令Yoyo的白色小背心，完全濕透變透視，及後Yoyo上岸並躺下，使其上圍激凸震撼不少網民眼球，雖然畫面只有1秒，但已經相當精彩。

Yoyo亦有在社交網分享幕後花絮，「記得拍攝這場戲的時候，鏡頭前要扮到好舒服，鏡頭後其實凍到震。」不少網民亦展示「心心眼」的表情符號，並寫下「神之角度」的留言。

黃智雯去年底已經離巢無綫，不過她有份拍攝的劇集《再見‧枕邊人》現正熱播。日前黃智雯就與同劇好友麥秋成及羅天宇，於社交網拍攝影片大玩Dance Challenge。眾所周知3位都是跳得之人，黃智雯更指終於可以拍到這段影片，怎料黃智雯一開始便接二連三跳錯，即時遭到羅天宇嫌棄推開。

經過多次失敗後，3人終於成功跳完，不少網民看完影片後紛紛留言，要求他們以跳舞組合出道，更提議組合名稱為「天長地久」，十分搞笑。