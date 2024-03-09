【Bethの食卓】軟糯百變行運小食

今日我要分享嘅......就係一種行運傳統嘅小食，佢就係糯米糍嘞！糯米糍又有狀元糍之稱，是一種流行於華南以及香港的小食。糯米糍以糯米為主料，糯米糍是食用、待客，作為饋贈親友等的好禮物。香港糯米糍餡料非常多樣端，除了花生、豆沙、芝麻等傳統口味外，亦有內餡包裹麥提沙、奶醬等。

其實糯米糍喺不同國家地域裏都有好多個不同化身；喺香港最出名嘅有長洲杧果糯米糍，集萬千寵愛在一身嘅榴槤糯米糍等，仲有行山友熱門之勝地鹿頸嘅小食之選──花生芝麻糯米糍；總之喺離島區、新界區、各區點都會有檔好食嘅糯米糍出現。你就知人們對於糯米糍喜愛程度之高，只係佢容易飽，每一次吃不了很多。此外，由於佢擁有又白又滑外貌、煙煙韌韌Q彈嘅口感而甚得人心。有時咬一口糯米皮還會有種拉扯感覺令人特別療愈。

在台灣更是大行其道，他們稱之為麻糬。當地人甚麼食品都喜愛加入麻糬這個元素，而我覺得比較特色的是海苔肉鬆麻糬。在日本更加是糯米糍聖地，他們會稱之為大福，常見的有紅豆抹茶口味。我最喜歡他們加入各類水果，無敵好吃。當中與士多啤梨及栗子結合的宮崎縣大福最為深刻，不太甜，豐富口感，大家都會被它的軟糯瘋狂迷倒！

麻糬及大福喺台灣人及日本人心目中地位係非常之高，他們會用來供奉神明，是祭祀用的必需品，亦會是高級待客及作為饋贈親友伴守禮。由於它是供奉神明嘅食物，相對來說亦是會行運的食品。嚟緊嘅3月11號係農歷二月初二，是土地公生日的大日子，即是「頭牙」，又名「龍頭節」、「青龍節」。在中國傳統習俗，這天會準備大量各式各樣的糯米糍拜土地公，因這是祂最喜歡的食物，只要你準備這食物拜祭，土地公就必定會來保佑你、關照你！據說土地公是最貼地最人格化的神明，只要你誠心誠意對祂好，祂就會有求必應，對財運也十分有幫助的。

營養價值與功效

養胃健脾：糯米糍主要成分是糯米粉，糯米性溫，脾胃虛寒的可多食，能起到養胃健脾的作用。

補充能量：糯米糍中含有較多蛋白質和維他命等，碳水化合物的含量也較高，常食糯米糍能補充每天所需能量，對盜汗、尿多等症狀有緩解作用。

如何保存最好

吃不完的糯米糍一定要密封冰鮮保存，可以先用保鮮膜包一層之後，再放到保鮮盒裏，最後放入冰箱保存，這樣到第二天的時候，糯米糍也不會太硬。

怎麼加熱食用

可以用微波爐稍為加熱一下，但是不要加熱太久，一般兩分鐘左右就可以了。也可以蒸籠蒸一下，這樣吃起來更加軟糯。

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com