亞洲超星團︱奧利大熱跑出冼靖峰得第3　洪欣仔張鎬濂未能成團

無綫及優酷國際合辦選秀節目《亞洲超星團》成團之夜今晚（9日）隆重舉行，全場座無虛席。18強練習生於約兩小時比賽中，齊齊施展渾身解數爭排名，結果其中9位脫穎而出組團成功，當中包括第1位奧利、第2位李權哲、第3位冼靖峰、第4位江信熹、第5位梁詩昱、第6位白子奕、第7位文佐匡、第8位黃奕斌及第9位陳梁，洪欣兒子張鎬濂最終未能成團，而第2位李權哲同時獲頒「超酷之星」，皆大歡喜。

奧利一如外傳穩操勝券，當聞得自己奪冠時，他竟不知所措地席地而坐，事後更掏出「貓紙」講感言，而白子奕聞得自己出團成功呆立當場，直言「提前準備好的都忘掉」。文佐匡則表示：「知道很多人不滿我入圍，我錯過及後悔過，接下來會用實力向大家證明。」

不少練習生的家屬亦專登捧場，當中廿四孝媽咪洪欣與老公張丹峰帶同女兒齊撐兒子張鎬濂場，洪欣透露今日才趕抵澳門，擔心未能入後台見兒子一面。至於歐陽妙芝的兒子方玉亨雖已於18強止步，但妙芝與老公也有到場支持返場表演的兒子。

除了18強練習生之外，已被淘汰的超星練習生也有到場應援，並一齊合唱《致明日的舞》，表演前大會播出之前比賽的片段，大玩回憶殺，場面感人，表演後返場練習生逐一作自我介紹，當中以黃昇大、區珀豪、黃星綽及余宗遙出場時，台下反應最熱烈，然而，丁子朗卻未有出席。余宗遙受訪時表示自己比賽的感受是用很強信念打逆境波，他笑言：「因為我發現我係手腳唔協調，依家協調咗少少。」至於丁子朗接受東網電話訪時解釋因姐姐結婚，故才不得已缺席。雖然未能到場，但他也有在社交平台為冼靖峰打氣，認真有義氣。