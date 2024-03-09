阿Mo膀胱手術後出現冒汗血尿　幸大致回復正常

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（9日）他發出第85封代禱信。

李盛林牧師透露，阿Mo上週的膀胱手術後，出現的打震、冒汗和血尿，大致上已回復正常。現階段初步治療方向已確定，正積極聯繫各方專家出謀獻策分享經驗，盼能幫助阿Mo 在復康治療的路上跨進一大步。

代禱信如下：

李盛林牧師 // 啟言（阿Mo）代禱信 85 (20240310)

「信就是對所望之事有把握，是未見之事的證據。… 全心忍耐，奔那擺在我們前面的路程…」(希伯來書11:1，12:1)

【解說】：

1) 這經文並非為「信心」的作出定義，而是 說明信心所能成就的，和如何有果效。

2) 很多人的信心都是來自世界上可見的事物和數據，而不是不能見到的神和祂的恩惠。

3) 大自然宇宙都是由神的話語所創造而有，而不是從眼見到的事物和數據所產生出來，所以 信心有的「把握」應是在不能見到的神和祂的啟示(聖經)。

(一) 啟言(Mo)

1)【手術復原、積極面對新方案】

a) 上週的膀胱手術後出現的打震、冒汗和血尿，大致上已回復正常。感謝大家的關心，祝福和禱告。

b) 初步治療方向已確定，我們正積極聯繫各方專家出謀獻策分享經驗，盼能幫助阿Mo 在復康治療的路上跨進一大步，喚起「東風」(得醫治)。

c) 【請為「東風」的來臨禱告】：

i. 在治療的方案上，需要匯聚不同國家和地區相關的醫療專家才能使「東風」刮起，請為安排各方的手續上能順利配合禱告。

ii. 在高位截癱(C4)而又能夠有治療可能性的案例不多，祈求神給各醫療專家智慧，讓他們將治療頸椎神經創傷帶進新領域。正如聖經用「植物成長」比喻說：「保羅栽種了，亞波羅澆灌了，惟有神叫他生長」。請為這些栽種和澆灌的專家禱告，也為神讓阿Mo神經系統有反應禱告，盼「東風」(得醫治)快來。

2)【護工能平安減少感染機會】

a) 近日天氣的變化，社區內流感和新冠仍厲害，護工也受到感染不適，不能照顧阿Mo。期盼護工每天出入醫院能謹慎小心，以至不會感染還未能咳嗽的他。

(二)【去年今週代禱信(33) – 2023年03月12日】 - 前後一年的比較：

1) 【去年今日】

a) 【去年：「命懸一線、一線生機」】

感謝神，從事發到差不多八個月前時阿MO生命「命懸一線」，近八個月過去了，看到神的恩典，給他「一線生機」。

b) 【去年：第一次轉用長期護工】

作為阿MO的手和腳。盼能在短期內與現時的散工護理員交接，並可觀察入微，掌握 阿MO 的日常需要。

2) 【今年】

a) 【現在：85週的歷程 -「命懸一線、一線生機、到擁抱未來」以栽種為喻】：

經過一年多的栽種 (治療的過程)，我們正期待著開花結果的時刻。

b) 【現在：「轉用長期護工已屆一年」】：

自去年開始，從護理散工的聘用轉用長期護工已屆一年，為確保她們能彼此協調，有足夠的休息和假期，新的護工將會在個多星期後上任。請為她能與現時的護工配搭合作，並能掌握照顧阿Mo的日常生活禱告。

(三) Mo爸媽

1) 「每日一短片」：

因為要短暫離港，我們重拾在阿Mo受創後頭半年每日一家人短片的制作。以聖經作鼓勵之外，也分享我們的生活和掛念，並與他分享聯絡各方治療相關的情況。

2) 「艱巨與堅持 - 連續書寫代禱信」：

想不到一眨眼已經85週。回想最初書寫代禱信，是給有心人了解阿Mo的治療近況而祝福代禱。在每週預備的過程中，更深刻地體會到持續分享的不簡單：

a) 對公眾表達怎樣才能適中合宜，又要 到位不影響所提及的當事人。

b) 也 不能完全無界線地揭示 醫療計劃，以免影響醫護教授們的安排和決策跟進。

c) 更 要深入了解阿Mo整個治療最新的進展和方向。

d) 內容更可以 幫助鼓勵「同病相憐」的人。

【禱告】請為每週能有心有力預備代禱信禱告。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神 「各方各地的醫療專家伸出援手，像栽種和澆灌著阿Mo的生命，唯有神使他得以成長」。