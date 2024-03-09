床上被圍攻　興奮樂無窮

相信每個男人都希望可以左擁右抱，甚至能夠一嘗床上起雙飛嘅滋味。但正所謂雙拳難敵四手，男方一人勢孤力弱，好容易畀兩女聯手玩到投降！好似日本AV界嘅「女優圍攻系列」咁，兩個女優前後夾擊圍攻，誓要搞到對方精力盡洩為止呀！

飢渴小惡魔

喺Moodyz出品嘅《全身都是口水學園》入面，美園和花、末廣純呢兩位飢渴小惡魔喺一間布置到好似學校一樣嘅地方出現，佢哋專門勾引男人嚟玩弄，最鍾意以舌尖撩動對方各個敏感地帶，同時留低好多口水，不過對方被佢哋刺激之後，唔單止興奮無比，而且雄風更加強勁，最後更作出反擊，成功將兩個小惡魔征服，大家都感到非常滿足。

夢幻大挑戰

片廠WANZ推出嘅《你能抵抗三重巨乳的驚人技術嗎？》，講述佐山愛、夕季千歲及吉根柚莉愛呢三位巨乳肉女喺街上挑選幸運兒，進行一男鬥三女嘅夢幻式大挑戰，只要男方能夠喺三女施展各種前戲之下，依然能夠忍得住唔爆發，就可以同三女打真軍兼且中出收場！雖然好多男人喺佢哋嘅圍攻之下精關難守，但係亦有勇士成功過關，順利同三女大作激！

開心三人行

同樣由Moodyz製作嘅《大屁股W女僕後宮》當中，田中寧寧、鬼塚萌奈美呢兩位豐乳肥臀女僕，每日都會細心照顧男主人，亦勤力做家務，不過佢哋唔係為咗豐厚嘅酬勞，而係每日都要主人用精力滿足佢哋作為報酬。兩女合作素有默契，擅長分工合作，一個玩騎乘，另一個則會用屁股壓住主人塊面玩顏面騎乘，有幾次仲搞到主人差啲抖唔到氣！不過主人卻係樂在其中，冇鬧佢哋亂嚟，總之三個人玩得開心就夠！

簡評

起雙飛，甚至可以起三飛，可能係男人嘅終極夢想床戰，但係需要強大嘅精力同功夫先可以應付得到，都係睇吓今日為大家介紹嘅「女優圍攻系列」好過啦！喺3部作品中，本仙最鍾意美園和花、末廣純主演嘅《全身都是口水學園》，原因係兩女嘅表現淫到出汁，用把口嚟招呼男優，搞到對方咿咿呀呀，加上佢哋相當合拍，令全片冇冷場之餘，畫面每個角落都咁精彩！