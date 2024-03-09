美泰乳后　激凸爭霸戰

來自泰國嘅Pichaya Gatsiri及美國嘅Reya Sunshine，唔知邊個更得你歡心呢？（互聯網）

隨住OnlyFans等會員制平台興起，吸引唔少性感網紅透過大尺度寫真獻上極級誘惑，而佢哋都有個共通點，就係心口激凸，今日就搵來兩位乳后比併，分別係來自美國嘅Reya Sunshine及泰國嘅Pichaya Gatsiri，睇吓邊個更得胸奴嘅歡心！

踩過界搵食

如果有睇開美國四仔嘅話，一定唔會對Reya Sunshine呢個名字感到陌生，皆因佢係一位超人氣天后級脫星，後來眼見會員制平台嘅吸金力更強，於是佢決定踩過界搵食。對一眾網紅嚟講自然造成威脅，唔單止知名度高，佢嘅社交網擁有超過

290萬粉絲，更重要係佢演出經驗豐富，輕易激發男人嘅慾望，喺短短日子已吸納逾45萬個會員。

而佢投身四仔界之前，係一位鋼管舞女郎，憑住誘人嘅舞姿深得客人歡心，及後走去拍四仔，不但喺多個四仔頒獎禮上奪得獎項，更獲得情趣用品公司嘅青睞，推出聯乘電動J杯，奠定天后級脫星地位。而開設OnlyFans帳號後，為佢打開第二條吸金大道，不過Reya坦言喺製作影片過程當中都有難度，其中要諗主題同搵對手，已經令佢相當煩惱，所以呢啲錢真係唔易搵！

Reya Sunshine

出生地：美國邁阿密

身高：160cm

三圍：36G-25-36

充滿藝術感

出生於泰國曼谷嘅Pichaya Gatsiri時，相信唔少男士都會被佢嘅外形深深吸引，除咗因為佢擁有又白又滑嘅肌膚外，心口一對激凸車頭燈更係吸睛度極高，配合埋水蛇腰同修長美腿，仲有令人心動嘅美貌，試問咁完美嘅索女，點可能唔成為男士心目中嘅女神呢？

佢除咗係性感網紅，其實亦係一位模特兒，無他嘅，擁有咁高質嘅外形，唔做模特兒真係嘥料！而睇番佢所分享嘅福利相，大部分都係由攝影師操刀，難怪露肉度高之餘，亦充滿藝術感。問到佢鍾意喺室外定室內拍攝時，佢坦言係室內，原因唔係因為佢討厭曬太陽，而係擔心攝影師會頂唔順喺室外嘅高溫。佢表示試過有次喺海灘拍攝，卻因為氣溫太高，搞到攝影師差啲中暑，所以為咗攝影師嘅健康着想，佢會選擇喺室內拍攝，。當然作為一位性感網紅，佢所影嘅寫真無時無刻都散發住迷人魔力，只係如果略嫌性感度仍未夠高嘅話，不妨去佢嘅OnlyFans帳號睇吓，當中有唔少挑戰尺度嘅辣照，而呢啲福利照都係會員限定。

Pichaya Gatsiri

出生地：泰國曼谷

身高：167cm

三圍：35G-23-35

第1回合

鬥心口

兩女對車頭燈都屬於重量Cup，而從數值上嚟睇嘅話，Reya Sunshine一對36G巨乳稍勝Pichaya Gatsiri嘅35G，加上佢生得比較細粒，令車頭燈顯得更加巨型。

第2回合

鬥氣質

只要睇過Reya Sunshine嘅寫真，便會發現佢以狂野及熱情為賣點，配合挑逗性十足嘅甫士，官能上更具衝擊性。至於Pichaya Gatsiri則以優雅氣質取勝，而且散發出濃濃嘅女人味，足以令人心動不已。

第3回合

鬥吸金

Pichaya Gatsiri除咗係性感網紅，亦係一位人氣模特兒，為唔少商品擔任網絡代言人，吸金力相當強勁。至於喺OnlyFans勁吸金嘅Reya Sunshine，仍有繼續拍四仔之餘，亦喺夜店表演鋼管舞，收入豐厚。

最緊要啱心水

其實如果單係從兩位女郎嘅粉絲量嚟睇，Reya Sunshine可以話係贏足Pichaya Gatsiri成條街，單憑IG帳號已擁有超過290萬粉絲，已遠勝後者嘅17萬。不過睇女又唔可以齋計數字，最緊要啱自己心水，唔知你又覺得邊位正啲呢？