星玄｜射手座麥明詩籌備婚禮壓力大　讚盛勁為全面配合

今日係3月10日，幸運星係射手座，得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。「十優港姐」麥明詩就係射手座，前排麥明詩出席活動，就話籌備婚禮好大壓力，當中有九成係佢自己負責，仲努努力做運動Keep身形，佢亦都好多謝未婚夫盛勁為，喺籌備婚禮全面配合，又叫佢放鬆唔好太緊張。

之前與男友盛勁為「互求婚」，有網民喺澳洲嘅政府辦公室捕獲佢哋，估計係辦理結婚註冊手續，不過麥明詩就否認註冊結婚，原來係未婚夫陪佢申請駕駛執照咋，順便開戶口啫，不過二人更於今年舉行婚禮，強調會喺香港搞，佢哋一個係飛機師，一個係商業顧問，就算婚後生好多個小朋友，都真係唔需要為錢銀問題操心。

今日亦都係農曆二月初一，宜大事勿用，是日最旺生肖係狗，桃花旺，跟另一半約會，感情可升溫。古天樂就係屬狗，入行30年嘅佢原來早喺1994年嘅《阿Sir早晨》，同宣萱結緣，多年嚟兩人都係好拍檔，不過之前有傳佢哋結婚，而吳啟華仲好搞笑咁話仔都有埋，對於宣萱呢個「緋聞老婆」，古天樂就豪言話，宣萱係佢嘅家人，感情真係好好噃，今日你桃花旺，相信大家都好想聽到你嘅好消息。