【是日通勝】

農曆二月初一

甲辰年 丁卯月 癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：詞訟、作灶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：20、38、27

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：要做精明消費者，勿盡信促銷人員的說話。

金牛座：過分解讀別人的說話，跟自尋煩惱沒分別。

雙子座：好人唔怕做，將來遇上困難才會有人幫你。

巨蟹座：留意周邊消息，可助你妥善管理手上資金。

獅子座：可結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

處女座：整體運勢明顯下滑，理財投資要特別小心。

天秤座：世事難料，謀事宜三思，輕舉妄動易犯錯。

天蠍座：做事忌得過且過，全力以赴才可獲得佳績。

人馬座：得到幸運之神關照，毋須為錢銀問題操心。

山羊座：脾氣差有損身心健康，勿被負面情緒騎劫。

水瓶座：凡事向好的方面想，不應把失意無限放大。

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）兔 易破財

鼠：感情現暗湧，自以為是會激怒另一半。

牛：趁周日多做運動，有助提高抗疫能力。

虎：財運一般，宜預留金錢應付意外開支。

兔：是日沖煞，隨身物品有必要妥善保管。

龍：心態不夠積極，易變事業發展絆腳石。

蛇：待人接物大方得體，助拓展人脈網絡。

馬：相信自己的能力，工作表現如有神助。

羊：少說話多做事，事業發展機會將來臨。

猴：人緣不錯，保持笑容可讓你遇上貴人。

雞：情緒不穩，易因失控而陷入是非爭端。

狗：桃花旺，跟另一半約會，感情可升溫。

豬：太在意別人看法，容易被小挫折打沉。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

改名字真的有必要嗎？

據《論語》所講：「名不正，則言不順，言不順，則事不成。」名字，好比人的衣裳，與人交往，能給人留下形貌特徵的印象。在人際交往中，自己的名字會在人與人之間流傳，自然成了一個人的名片、標籤。很多人對姓名的重要性抱有疑問，以下為大家逐一解答。

‧好名字有多重要？

好的名字不僅要響亮上口、吉祥時尚、結構完美，更重要是要求名字屬性符合命理五行喜用神要求，一個匹配自己的姓名，對人生起着潛移默化的調節作用，最終達到助運、旺運之目的。

‧起名字必須結合八字？

每個人都有着不同的生辰八字和五行，相同的名字被不同的人使用，吉凶程度不一樣。故一個好名字的原則，首先要符合命主本人的生辰八字之吉祥五行等元素，綜合去配比（不是單純的看五行全與缺的問題），然後針對八字的組合進行後天補救。

‧改名字真的有必要嗎？

起名字是一件很重要的事情，當發現名字不適合自己時，要想好怎樣來改名字，或找專業的師傅去作調整，其目的是讓自己的運勢能夠改變，使得自己的人生道路能夠愈走愈遠。