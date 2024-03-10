娛圈單打︱一個時代終結　悟空小雲長存

「小雲同小吉好重要！」日本漫畫大師鳥山明因病離世，唔止日本人傷心，香港人同聲一哭！其經典作《IQ 博士》陪伴許多人成長，梅艷芳唱的主題曲街知巷聞，有些年紀的香港人必定識唱！更不必說《龍珠》掀動全球動漫迷的心，港產片固然常有「龜波氣功」橋段，荷里活甚至曾拍下真人版，在在反映其受歡迎程度，沒有國界之分！

鳥山明因「急性硬膜下血腫」病逝，終年68歲，喪禮早已完成。塵埃落定，粉絲始驚悉死訊，難怪不少人都話難以接受！日媒甚至陰謀論四起，言之鑿鑿指此症大都由頭部外傷引起，例如交通意外、從高處摔落、激烈運動等猛力打擊頭部所致，質疑他不是單純患病！

不過，若事件涉及刑事，相信日本警方早就接手調查，點會就此打住！所以呢，大家不捨還不捨，無謂咁多奇談怪論，還是讓大師在天之靈安息吧。

唉，其實大師之逝，最令人慨嘆係一個時代的終結。今時今日，想搵另一套《龍珠》、《IQ博士》咁破格通俗、意想不到的漫畫，真係談何容易！有指大師生前最大心願，就係自2000年起在《週刊少年Jump》連載的最後作品《SAND LAND》製成影集版。本來《Sand Land：The Series》預計今年3月20日在串流平台播放，點諗到大師最終等不及見到成果，就此撒手人寰。

鳥山明年輕時從事廣告設計工作，但經常返工遲到，最終職位不保。後來見到《週刊少年Magazine》徵選漫畫新人作品，毅然投稿，雖然並無獲獎，但得到編輯賞識，從此展開漫畫大師之路。