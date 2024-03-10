裕美背林作去日本偷歡　同「情人」大玩4P

前港姐冠軍麥明詩將於3月24日下嫁飛機師男友盛勁為，而麥明詩前度林作的現任女友裕美日前分享到日本「偷歡」的直擊片。片中見裕美單拖幫襯一間豬豬Cafe，一打開門就見多隻「寶貝小豬嘜」通處走，似歡迎貴客到訪，而每隻豬雖毛色不一樣，但統統體形嬌小，眼大、鼻長，豬膽身形，賣相可愛，難怪裕美稱豬豬為「新情人」。之後又見她狂影面前喪食豬糧的豬豬，期間不斷抽豬豬水，由豬頭到豬腳摸勻全身，而最爽是豬豬會投懷送抱，主動坐大髀，兼且是三隻一齊上，令裕美大享齊「豬」之福。

裕美接受電話訪問時表示日前到大阪公幹3日，但百忙中隨朋友到現時Hit爆的豬豬Cafe見識，她說：「嗰度啲寵物豬一啲都冇臭豬陣，同埋佢哋明顯係受過訓練嘅，識喺指定嘅位置大小便，同埋識做指定動作，仲好似狗仔咁，個個都有名嘅。」

她又大讚豬豬好聰明，除非有豬糧提供，否則就「愈叫愈走」：「嗰啲職員會畀塊布我，加上有兜豬糧提供，佢哋一見到有嘢食就會湧埋嚟，嗰陣時佢哋顧住食嘢，就可以盡情摸佢同埋影相，不過有啲豬性格好溫馴，但有啲都幾惡，會打交打到頸流血。」

問到豬豬Cafe收費如何？裕美則說忘記了，但可以玩足一小時，同埋店內有咖啡發售，而她最關心是豬豬的「生命安全」，她謂：「我都有問啲工作人員，佢哋話啲豬豬會養到佢哋百會歸老，唔會宰佢哋嚟食嘅。」裕美又說回港後抱恙在身，聲音變沙啞，她覺得是作過勞有關：「我一日工作10幾小時，太多生意上嘅業務要處理，瞓得少就易病。」