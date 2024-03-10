泰日台男神訪港　柯煒林盡地主之誼招待

泰國演員的馬里奧毛瑞爾 （Mario MAURER）、香港演員柯煒林、台灣演員劉冠廷及日本演唱宮澤冰魚今日（9日）受邀請，青年大使身份出席「第十七屆亞洲電影大獎」活動，吸引大批人圍觀。

每位演員輪着介紹自己，Mario MAURER 和宮澤冰魚以英文介紹自己，而輪到劉冠廷時，他用廣東說：「我係劉冠廷。」之後旁邊的柯煒林在他耳邊輕聲說話，然後劉冠廷向全場說出：「我好靚仔」，即引起哄堂大笑。

宮澤冰魚透露他第一次來港僅得兩歲，今次是第三次來香港，想藉今次逗留的時間好好遊覽香港，而Mario MAURER則稱曾到港拍戲，如果有機會想和香港有名的演員合作。講到早幾個月前，宮澤冰魚在東京國際電影節，和一班來自香港的學生作文化交流，他直言很少有機會以演員嘅身份和學生直接對話，以及分享拍戲點滴，形容那是難得的機會。

至於快要做爸爸的劉冠廷，對於擔任青年大使感到榮幸，又透露先前於馬來西亞拍電影時見到古天樂很緊張，又透露以前就有留意對方，以為在螢幕先會見到他。最後，作為香港代表的柯煒林，表示想盡地主之誼，介紹其餘演員到堅尼地城電影院，因為近海邊，可以周圍去。問到柯煒林想挑戰的角色？他說：「岩岩喺台灣拍咗兩部電影，之後會上映，所以我冇辜負大使之命，除咗拍香港本土嘅電影，都有參與其他地區嘅電影。」