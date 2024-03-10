Rain想同LOONG 9合作　讚水準拍得住韓團

《亞洲超星團》成團之夜總決賽昨晚完滿結束，超星召集人曾志偉、超星總製作人韓國Rain、超星導師蘇志威、程瀟、朱正廷和農夫接受訪問，志偉指團名「LOONG 9」來自今年是龍年， 9人用龍做象徵，希望能夠一飛沖天的意思。「LOONG 9」稍後將到北京集訓，接受更多練習，志偉稱：「7個月前佢哋仲有少少甩毛甩骨，依家出來表現好好，再栽培一吓將會更好，成為亞洲一隊好好團隊，男團主力跳唱的團隊。」

朱正廷表示對郭殿甲未能成功出道最感到可惜。Rain就覺得：「只有9人成團，是很可惜，其實18位都應該入選，落選的9位就太可惜。（將來想同LOONG 9合作？）當然想，（對練習生的表現滿意?）非常滿意。（揀幾位簽去韓國發展？）如果只簽1、2個就太困難。（水評可以跟韓國男團比較？）只要他們肯努力是有機會的，韓國偶像的水準好高，只要努力就會達到水準。」Rain表示第二季大會若再邀請，很樂意再參與其中，笑言：「唔知到時水準會唔會好高？自己夠不夠資格做，如果請一定返來。」

志偉表示男團會在北京集訓，但隨時可以回港，雖然他們大有進步，但暫時欠缺默契，他們將閉門式集訓，令他們增加默契。問到男團將主力在內地還是其他地方？他表示會在亞洲發展，也想在TVB做特備節目，希望有更大發展，第二季的導師人選就未有透露。蘇志威指練習生好犀利，水準好高，認為他們全部是年輕人，仲有好多時間和前途，寄語他們可以愈走愈遠。