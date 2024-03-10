LOONG 9成團！冼靖峰滿意團名　黃奕斌自爆發燒上陣

LOONG 9成團首次受訪，李權哲表示覺得隊長好重要，笑言不會打交爭做隊長，冼靖峰對於團名好能代表他們9人，如群龍之首，都是用龍字，寓意騰龍飛躍，問到可會覺得名字老土？冼靖峰表示：「冇諗咁多，只想做好每一個舞台，名只係Title。」白子奕指自己演唱時發揮到最大，將能量傳遞給大家，奧利對自己表現亦滿意。

提到A組演出時有練習生受傷一事，文佐匡透露是黃輝雄受傷，指輝雄落樓梯時不小心撞到欄，傷及膝蓋舊患，流了好多血，「他練習時早有傷患，但一直好認真好熱血去做，影響一定有，但他做得非常好，好似無事一樣。（當時抬他下台？）係，因為他郁唔到，（叫救護車？）又無咁嚴重，之後行番路，希望平安。」蘇志威批評文佐匡演出時偷懶停下來，文佐匡承認台上失神：「因為太過High，今日表演比訓練時更High，唔知點解有少少走神，我唱高音時諗緊其他嘢，已經做到最好，無遺憾。」

李權哲、江信熹和梁詩煜本身有另一個男團，問到會否選擇退團全力做LOONG 9？江信熹表示：「會聽公司安排，暫時無影響，平日都習慣行程好緊密，所以還好。」問到誰人不能入圍最感可惜？李權哲指一定是郭殿甲，讚對方是跳舞好好的孩子，一直希望對方入圍。黃奕斌表示比賽完後最想休息，並自揭正在發燒：「台上無講，因為唔希望影響觀眾和製作人對他的睇法，但好奇妙，上到台所有唔舒服感覺壓低。（有冇影響演出？）本身都擔心，可能發燒令我更專注在台上表現，只聽到音樂，不過體能確有少少影響。」

宣布冠軍一刻，奧利激動得跪在地上，奧利稱：「自己本身好自信，但今日心裏面無底（無信心），比賽不是自己控制範圍內，心裏面好慌張，感覺好不真實，拿冠軍完全不在預期之內，好激動，腦子呆一呆。」冼靖峰對跳舞感壓力，但針對自己弱項去進修是好事，想每次出來，畀好表現大家睇。提到已收到好友丁子朗的恭賀訊息，指子朗每日都傳短訊問候，給予支持及打氣，大讚他是好前輩和好老師。而第9名陳梁表示表示自己排名一直在中游位置，在宣布入圍一刻心情好緊張，有諗過可能就此結束，無法同大家一起出道，「一直無叫我名，覺得好危險，想過如果出唔到道可以做甚麼？可以回家休息了，感謝大家選擇我。」陳梁與趙天翼爭第9名，最終趙天翼落敗，陳梁表示：「他的音樂天賦一個人可以做得更好，令大家歡喜他，他在節目中好受歡迎，好多唱片製作都好鍾意和支持他，佢仲年輕，他努力成長將來會比我們更厲害。」

另外，宣布賽果時現場一度發生小插曲，有兩名粉絲衝向控制台斥造假，稱「課金」了18萬，結果支持的參賽者卻未能成團，現場情況混亂，最後由保安及執法人員介入處理。與此同時，網民亦對賽果不滿，總結出五宗罪，第一，金東彬和郭殿甲大熱倒灶，第二趙天翼被淘汰後仍要在台上聽入圍者講感受如同被玩，第三，現場片段所見練習生黃輝雄落台時幾乎跌倒，但節目組未有交代情況，並繼續安排他演出，第四，香港代表文佐匡能夠入圍，被踢爆有人「課金」50萬投票，質疑他靠財力取勝，第五，隊名「LOONG 9」被指諧音似「隆奶」，令人有不雅想法。