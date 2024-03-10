金草莓獎︱美瑾霍絲囊括最差女主角與女配角

爛片頒獎禮《金草莓獎》依慣例於《奧斯卡金像獎》舉行前一天公布賽果，美國女星美瑾霍絲（Megan Fox）一人分別憑《Johnny & Clyde》與《轟天猛將4》（Expend4bles）囊括「最差女主角」與「最差女配角」。

美國動作男星史泰龍（Sylvester Stallone）亦憑《轟天猛將4》成為「最差男配角」，今次是他12次奪獎，是史上最多金草莓得主。美國男星莊威（Jon Voight）則憑《Mercy》成為「最差男主角」。而惡搞片《小熊維尼：血與蜜》（Winnie the Pooh: Blood and Honey）掃走5獎，包括「最差電影」、「最差導演」、「最差劇本」、「最差銀幕拍檔」與「最差前傳、重拍、抄襲或續集」。

【金草莓得獎名單】

最差電影：《小熊維尼：血與蜜》

最差男主角：莊威《Mercy》

最差女主角：美瑾霍絲《Johnny & Clyde》

最差男配角：史泰龍《轟天猛將4》

最差女配角：美瑾霍絲《轟天猛將4》

最差銀幕拍檔：維尼與豬仔《小熊維尼：血與蜜》

最差前傳、重拍、抄襲或續集：《小熊維尼：血與蜜》

最差導演：Rhys Frake-Waterfield《小熊維尼：血與蜜》

最差劇本：《小熊維尼：血與蜜》

金草莓救贖獎：Fran Drescher