奧斯卡前夕　最佳劇本提名《滯留生》被指抄襲

由美國導演阿歷山大比恩（Alexander Payne）執導、美國男星保羅基安馬提（Paul Giamatti）主演的新片《滯留生》（The Holdovers）於明日舉行的《第96屆奧斯卡金像獎》獲「最佳原創劇本」提名，不過昨日（9日）卻被爆抄襲疑雲！彼思動畫《盛夏友晴天》（Luca）編劇Simon Stephenson今年1月12日寫電郵給美國編劇工會，指控 David Hemingson編寫的《滯留生》劇本抄襲他未被拍成的劇本《Frisco》，更有段落直接搬字過紙。《滯留生》劇情講述一名厭世中年教師被逼照顧一名15歲少年，而《Frisco》劇情講述一名厭世中年醫生被逼照顧一名15歲少年。

Simon有2013年與2019年與監製對話的電郵紀錄，證明阿歷山大曾看過他的劇本，但表示沒興趣拍。在2019年電郵通訊後，阿歷山大便與David編寫《滯留生》劇本。阿歷山大上年11月受訪時，自稱是從一部1935年法國電影偷橋，然後5年前看到David一個校園背景的電視試播劇本，便找他來寫《滯留生》，雖然阿歷山大也有份參與但沒有落名。《滯留生》於獲奧斯卡5項提名，包括最佳電影、男主角、女配角（Da'Vine Joy Randolph）、原創劇本與剪接。