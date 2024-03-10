亞洲電影大獎︱12歲林品彤爭影后　吳慷仁唔望攞影帝

金馬獎最年輕影后、年僅12歲的林品彤憑主演電影《小曉》來港角逐《第17屆亞洲電影大獎》「最佳女主角」。今午（10日）她偕同導演靳家驊接受媒體訪問，期間表現相當淡定，直指覺得今次入圍相當高興及榮幸，多謝評委對自己的肯定，而且與一眾前輩演員同台較量，感覺像完成夢想一樣！

談到當初籌拍《小曉》的準備功夫，她坦言看書、睇電影及相關的觀察活動，甚至生活習慣也隨之代入女主角心情：「即使在刷牙，我也幻想她會怎樣做來表達自己。（今次與劉俊謙合作覺得怎麼樣？）我們通常是眼神接觸及溝通，但是默契很好。」當未問到未來希望與哪位香港演員合作，她爽快答：「我剛看畢電影《還錢》，很喜歡蔡思韵姐姐。（知道她與劉俊謙拍拖嗎？在片場見過她來探班？）沒有探班，未見過真人！」

靳家驊大讚品彤是位很有自律性的演員，又指當初揀選劉俊謙當男主角，實因為在對方陽光外表背後，發現其黑暗的一面，加上他出身宗教家庭，很適合角色背景需要。談到電影根據其女兒生活衍生而成，他坦言：「電影拍竣後我跟她的關係改善了很多，而且有跟她討論箇中細節，及加入他日常的說話作為電影對白。」

吳慷仁志在參與

台灣金馬影帝吳慷仁與陳澤耀及導演王禮霖，代表電影《富都青年》亦有來港，談到首次有份入圍角逐「最佳男主角」，吳慷仁笑言自己志在參與：「其實最開心係能夠同團隊一齊嚟到，我哋今次嘅成績好好。（覺得邊個係你嘅勁敵？）真係唔知，因為之前太忙，又有啲戲依家剛喺台灣上映，所以冇睇過其他入圍者嘅電影。」

他又打趣自己是小粉絲，今次來港主要「追星」：「我本身好鍾意韓國嘅黃晸玟同日本嘅役所廣司，希望能夠成功集郵。（最想同邊個合影？）個個都想，我會帶住部手機自拍㗎嘞。」

而王禮霖則指當日公布入圍名單，他們透過網上直播觀看，心情很是緊張：「我不停咁叫吳慷仁，結果佢入咗圍。（會唔會諗開拍續集？）其實去年12月我哋喺馬來西亞舉行首映，好多人都有問呢個問題，不過我可以話唔會嘞，《富都青年》係唯一，至於會唔會會再同台前幕後合作，我哋係抱開放態度，不過去年宣傳實在太忙，我諗要休息一吓先。」

吳慷仁則笑着表示：「我個角色死咗喎，咁係咪應該改拍鬼片？哈哈！不過我覺得喺馬來西亞開電影係好難嘅事，同導演識咗好多年嘞，睇住今次個劇本籌備咗3年先開工，我都戥佢好開心。」他又為陳澤耀「代言」：「嚟緊佢應該會多啲喺香港工作，佢廣東話講得咁好，可以多啲嚟。」

泰國男星Metawin Opas-iamkajorn獲「第17屆亞洲電影大獎」頒發「亞洲飛躍演員獎」。今午他接受媒體圍訪，暢談得獎感受表示很緊張及榮幸。至於去年他花上逾月時間，留港拍攝電影《Under Parallel Skies》，明晚舉行首映禮，他表示自己還未欣賞過整套電影，但能夠與全場觀眾齊齊睇自己的演出，他表示相當期待。

談到留港拍戲的難忘事，他表示：「喺坪洲取景比較耐，覺得嗰度環境相當平靜，加上住咗好多退休人士，氣氛好好，即使平日你旅遊都唔會有咁嘅機會。另外我都有去過九龍城嘅『小泰國』，食咗好多好嘢，感覺好有趣。」

他坦言英語對白並非自己的母語，起初亦分外緊張：「也是首次與國際團隊合作，會是唯一次大挑戰，幸而順利過關。（對菲律賓籍女主角有乜印象？）佢好親切，我教佢講泰文，佢教我講菲律賓話，互相交流，不過我已經完全唔記得晒（菲律賓話），哈哈！」

另外，在昨日（9日）頒獎禮前夕，林品彤跟戲中男主角劉俊謙現身《小曉》映後會分享，跟香港觀眾見面，去年俊謙在台灣為電影宣傳時，答應日後品彤來港，為她充當嚮導。兩人相隔4個月再碰面，俊謙指12歲的品彤長高了不少，已過他的肩膊，他本打算帶品彤一遊香港，可惜對方只逗留短短兩天，還要應付連串訪問，所以趁分享會舉行前，趁機向她介紹魚蛋和雞肉串，輕嘗香港地道美食。

對於品彤今晚角逐影后，俊謙坦言對她很有信心，姑勿論贏輸，品彤在他心中已是最佳的女主角，而抱平常心的品彤聽到俊謙這番話，開心之餘也很感恩。問到日後可想過來香港發展和再次跟俊謙合作？品彤表示非常期待，演甚麼角色也願意，俊謙亦即席教她廣東話跟觀眾打招呼。