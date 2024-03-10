中年好聲音2︱劉威煌黃劍文粉絲多　為入三甲打強心針

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》的十強包括古淖文、譚輝智、劉威煌、顏米羔、黃劍文、安雅希等，今日（10日）現身將軍澳東港城，出席「東港城 X 《中年好聲音2》最後八強爭霸見面會」，即場獻唱歌曲，大批粉絲逼爆商場支持，當中以劉威煌及黃劍文的粉絲最踴躍。

劉威煌受訪時表示太太也有到場，指自己未有成立歌迷會，想不到有粉絲會自發組成「民間Fans Club到場」支持，問到會否成立粉絲會？他坦言最難是管理：「遲啲睇吓點，一係唔做，一做就要有組織性，如果唔係就會好亂。」至於黃劍文則笑指到場後看見那麼多粉絲也嚇了一跳及很感動，指全因《中2》多觀眾留意，具影響力。問到二人獲那麼多粉絲支持，入三甲信心會否大增？黃劍文直言一定有，要唱好歌答謝大家：「入10強已經好開心，但比賽要心情輕鬆，唔會畀自己太大壓力。」

劉威煌也表示入10強已覺厲害，三甲則要靠天時地利人和：「做到最正就得，做唔到都唔會唔開心。（壓力？）冇，呢個階段大家好似朋友咁，唔會希望邊個唱得唔好，名次就交畀評判。」黃劍文則表示最緊要大家唱得好，有進步便有交代。

而顏米羔就為大家帶來熟悉的飲歌《淑女》，至於譚輝智雖然因感冒而未能唱歌，不過仍帶同家人到場支持，他原先是預備獻唱《歸來吧》，他説：「全家都病晒，互相傳染，本來屋企人諗住今日可以聽我唱，不過今朝起身講第一句嘢都已經冇聲，先話畀佢哋聽唱唔到。（會擔心影響比賽？）仲有10幾日應該OK嘅，感冒都開始清。」顏米羔表示是首次演出商場騷，笑言心情緊張：「好似紅館咁，4面台唔知望邊度好。」問到3甲信心？他坦言信心一定有，但壓力同樣很大：「壓力唔係在於名次係想做好每個演出，之前抵抗力差咗睇醫生，醫生話我壓力大，所以令免疫力降低。以前好少病。」談到備戰狀況，他坦言自己不喜歡不停唱練習，又會先在腦海中預演一次，最重要有充足休息。譚輝智則笑指以不出醜為目標：「因為現場直播，壓力係因為要跳唱，唔使跳唱我就冇壓力。」