Lolly Talk勁歌熱舞　蘇皓兒等方泳琳介紹筍盤

女團Lolly Talk 8位成員、藝人蘇皓兒和方泳琳等人今日（10日）出席香港電台首次舉辦的「球動全城3 X 3邀請賽」。Lolly Talk現身球場載歌載舞，而蘇皓兒和方泳琳則分別擔任籃球隊隊長，與Lolly Talk兩位成員MeiMei（曾美欣）和Elka（鄭芷淇）以及甲一球員等人組隊，以男女混合形式對賽。

Lolly Talk成員阿妹（黃敏蕎）自爆在中學時期的暗戀對象，正正是打藍球的：「雖然我唔識打籃球，但以前中學嘅時候好鍾意坐喺操場望住啲師兄打籃球。（向暗戀對象主動出擊？）梗喺冇啦，我好怕醜。」而其餘成員大多是女校出身，不過就指會打籃球的女生也很吸引是「女神」。而即將要出賽的Elka原來在中學時期是羽毛球和排球校隊，可謂運動健將。MeiMei和Elka二人亦為了今天的賽事，事前有相約出來練習籃球，MeiMei表示：「之前有打過籃球，但唔係好正式，所以今次我叫我嘅朋友，表哥表弟出嚟教我哋。」又笑言起初以為兩人是同一隊，但之後發現她們是敵對關係，故先前夾好的暗號都要作廢，而其餘成員則會擔當啦啦隊，為二人打氣。

另外，擔任隊長的蘇皓兒和方泳琳同樣在籃球方面技術了得，以前亦常常相約出來切磋球技，問到誰技術比較厲害？蘇皓兒謙稱大家相若，但方泳琳就指好友蘇皓兒現在的射籃技術相當犀利，蘇皓兒說：「因為我依家參加咗一個School Tour，所以打籃球嘅次數比以前多咗。」

而剛新婚的方泳琳所嫁的丈夫同樣是籃球隊員，她笑言夫妻有共同興趣是一件非常幸福的事：「我哋身形上就好難切磋，但會一齊射吓波，佢喺防守型球員，射波反而要我教番佢。」問到現時單身的蘇皓兒會否也想結識一個有共同興趣的另一半？她笑謂：「冇着落（方泳琳介紹？）要啱一早啱咗啦（你自己想唔想拍拖？）緣份到咗就會，隨緣啦。」方泳琳亦指還有些朋友是蘇浩兒未見過的，之後可以逐一介紹給她。