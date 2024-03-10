本日日本：人氣急升！孭《孤獨搖滾！》紙皮箱出街

專門跟動畫聯乘的戶外用品品牌AOZORAGEAR，不時推出有趣的商品，近日宣布與人氣急升的動漫《孤獨搖滾！》 （ぼっち・ざ・ろっく！）合作，推出以主角後藤一里孭着的完熟杧果紙皮箱為靈感的「小孤獨完熟杧果紙箱背包」。有看過這套動畫的朋友都應該對這個紙箱印象深刻，害怕面對人群的後藤一里，為了躲避演出時觀眾的目光，索性躲在紙箱內。今次AOZORAGEAR將原作的紙箱造型，變成實用的背包款式！長闊高為33×21×40cm，選用環保的HDPE材質（高密度聚乙烯）製作而成，質感帶有紙皮箱的感覺，外形堅固，不易變得扁塌。雙拉鏈和大開口設計，方便存放和拿出物品。背後亦有側拉鏈，可輕鬆取出物品。加上背包內還有放置手提電腦的位置，十分實用。這款背包將於3月23及24日於東京國際展示場舉辦的AnimeJapan 2024 先行發售17,380日圓（約HK$904），想知道正式推出日期的話就要留意官方資訊了！