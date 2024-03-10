郭富城開騷方媛組家庭粉絲團過大海捧場　宣布8月紅館見

天王郭富城在澳門開騷，昨晚（9日）舉行首場，太太方媛亦有帶同兩個女兒到場，而城城更在演唱會上大爆家事外，更宣布將於8月在紅館開騷。

染了紅髮兼架上墨鏡的城城由18舞蹈員陪同唱出《鐵幕誘惑》為個唱揭開序幕，不過城城甫開口其咪高峰就沒有聲，他邊繼續唱跳邊向工作人員示意，完全沒受影響。唱完後，城城脫去外套露出麒麟臂，期間工作人員亦即時為他處理耳機，他亦解釋為何剛開口時沒聲：「機械有時就係咁，一出嚟聽唔到音樂同自己把聲。」然後又問大家他應該講廣東話還是普通話，雖然他表示講廣東話似乎較着數，但又表示自己也會講普通話，之後他大爆家事，指女兒在家不和他講廣東話。

在唱出《I Love You So 太愛妳》前，城城搞爛gag指這裏的叉燒酥很好食，也因此得到啟發：「我諗要做一個酥，（觀眾大叫Good Show)，Good Show就梗，必然要，呢個酥叫I Love You So…」在唱完《失憶諒解備忘錄》後，全身濕透的城城脫去外套，即時有歌迷大叫除衫，而城城也特別解開恤衫鈕大騷事業線，然後笑說：「其實除衫做咩？唔着衫好容易冷親。」之後他走上三層樓高的樓梯及彷無重狀態下的升降台上唱出《當我知道你們相愛》及《飛》，之後他又問大家是否有看新戲《臨時劫案》，他指角色是這10年的大突破，也謂自己從不是墨守成規的人，日後仍然會繼續突破自己的演技。

他又自爆8月會在紅館開騷，到時會有新的快歌及舞蹈，然後又大讚自己出道34年樣貌及心態沒太大變化，只是比以前更Fit，在唱完《對你愛不完》後，慈父上身的城城看着包箱跟兩個女兒及太太打招呼，只見他兩個女兒拿着螢光棒不斷向爸爸揮手，他又冧爆指人長大後覺得家庭很重要，未有家庭之前，自己都在衝事業，但家庭可以給予很多愛心、溫暖和快樂，這些事不能與其他事情比較，除了家人外，他亦感激歌迷一直以來的支持。Encore時，城城繼續落力跳唱《動起來》及《著迷》，搞到全場歌迷high爆企起身狂跳。