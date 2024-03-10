為YEWANG預早慶生！EPEX與全場粉絲合唱《告白氣球》

韓國男團EPEX昨晚（9日）假九龍灣國際展貿中心Music Zone舉行演唱會，是他們出道2年多來首次來港演出。

演唱會準時在晚上7時開始，8子以歌曲《Surrender》揭開序幕，配合他們整齊的舞步，迅即令全場企位的觀眾跟他們興奮地一起跳起來，他們之後跟香港歌迷打招呼，並以廣東話逐一自我介紹，又說「大癲」和「心心」冧粉絲。

他們指香港有很多美食，成員YEWANG更表示想在香港住一個月，盡情品嘗美食，隊長WISH就第一時間補充說：「最想吃煲仔飯！」MU則大讚香港的點心很好吃：「有時間的話，我應該可以吃400件！」

EPEX又為香港歌迷送上驚喜，原來他們為了今次演唱會特別苦練了周杰倫的名曲《告白氣球》，他們的中文發音非常好，加上真摰的感情，還有成員間悅耳的和唱，隨即引來全場觀眾大合唱！其後WISH又清唱一小段中文歌《想見你想見你想見你》，台下粉絲亦跟着合唱，場面溫馨。

3月12日是YEWANG的19歲生日，成員在Encore環節時特別與全場觀眾唱生日歌為他提早慶生，令YEWANG十分感動。8子最後唱出《Traveller》，並承諾會再來港開騷，約定粉絲會再有重聚的一天。